Hamileyken saç boyanır mı? Bu haftalara dikkat...

Hamilelikte saç boyanabilir. Ancak organ gelişiminin tamamlandığını kabul ettiğimiz 10. haftadan itibaren boyanabilir.

Anne adaylarına genellikle 10. haftadan itibaren, organik boyalarla saçlarını boyamalarını öneriliyor.

Saçlarını boyatan ancak hamile olduğunu yeni öğrenen anne adaylarına, bu boyatmadan bebek mutlaka zarar görecektir diye bir şey söylenemez.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÇOK KISITLI AMA...

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar çok kısıtlı olmasına karşın, saç boyatmak herhangi bir şekilde yapılsa dahi bebeğe zararı olmadığı konusunda veriler olmasına rağmen hekimler yine de 10. haftaya kadar beklenmesi önerisini sunuyor.

BEBEKLERİN GELİŞİMİ İÇİN EN ÖNEMLİ HAFTA!

Bununla birlikte ilk 12 hafta bebeğiniz için büyük bir gelişme dönemi: Organlar şekilleniyor, kaslar ve ses telleri oluşuyor ve tırnak yatakları ve saç kökleri gelişmeye başlıyor. Saç boyasındaki kimyasalların çoğunu emmeseniz de (ve aslında bu kimyasalların bebeğiniz için gerçekten zararlı olduğuna dair kesin kanıtlar olmasa da) risk almak istemezsiniz.

EMZİRME DÖNEMİNDE SAÇ BOYANIR MI?

Emzirme döneminde saç boyama ile ilgili bilgiler sınırlı olmakla birlikte, emzirirken saçınızı boyamanın bir risk içermediği söylenir.

Saç boyasında kullanılan kimyasalların çok az bir kısmı kan dolaşımınıza girer, bu nedenle önemli bir miktarının anne sütünüzden geçmesi pek olası değildir.



