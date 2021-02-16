Hamilelikte vajinal akıntılar ne anlama geliyor? Akıntı rengi şeffaf ya da beyazsa...

Hamilelikte genital bölgede yani daha doğrusu göbek deliğinin alt kısmında çok çeşitli şikayetler ortaya çıkabilir. İlk 3 aylık dönemde sık idrara çıkma, karnın davul gibi şişmesi ve kadının daha hamileliğin ilk haftalarında kendisini 4-5 aylık hamileymiş gibi hissetmesi söz konusu olabilir. Kasıklarda ağrı ve adet olacakmış gibi belirtile söz konusu olabilir.

SİVİLCE VE KIL KÖKÜ İLTİHABI GÖRÜLEBİLİR

Bu tür şikayetler dışında tabii ki vajinal akıntılarda bir artış meydana gelebilir. Vajinal kanama olabilir. Onun dışında dış genital bölgede sivilcelenme söz konusu olabilir. Kıl kökü iltihapları yaşanabilir. Geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak siğil tarzı oluşumlar meydana gelebilir. Muayene yapılarak bunların neye bağlı olduğu anlaşılmalıdır.

HAMİLELİKTE VAJİNAL AKINTILARIN SEBEBİ NEDİR?

Hamilelik sevindirici olduğu kadar kafa karıştırıcı da olabilir ve hangi değişikliklerin normal olduğunu ve hangilerinin endişe kaynağı olduğunu söylemek her zaman kolay değildir. Bir değişiklik, hamilelik sırasında kıvam veya kalınlık, sıklık ve miktar açısından değişebilen vajinal akıntıdır.