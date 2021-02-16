Hamilelikte vajinal akıntılar ne anlama geliyor? Akıntı rengi şeffaf ya da beyazsa...

Hamilelikte genital bölgede yani daha doğrusu göbek deliğinin alt kısmında çok çeşitli şikayetler ortaya çıkabilir. İlk 3 aylık dönemde sık idrara çıkma, karnın davul gibi şişmesi ve kadının daha hamileliğin ilk haftalarında kendisini 4-5 aylık hamileymiş gibi hissetmesi söz konusu olabilir. Kasıklarda ağrı ve adet olacakmış gibi belirtile söz konusu olabilir.
Bu tür şikayetler dışında tabii ki vajinal akıntılarda bir artış meydana gelebilir. Vajinal kanama olabilir. Onun dışında dış genital bölgede sivilcelenme söz konusu olabilir. Kıl kökü iltihapları yaşanabilir. Geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak siğil tarzı oluşumlar meydana gelebilir. Muayene yapılarak bunların neye bağlı olduğu anlaşılmalıdır.
Hamilelik sevindirici olduğu kadar kafa karıştırıcı da olabilir ve hangi değişikliklerin normal olduğunu ve hangilerinin endişe kaynağı olduğunu söylemek her zaman kolay değildir. Bir değişiklik, hamilelik sırasında kıvam veya kalınlık, sıklık ve miktar açısından değişebilen vajinal akıntıdır.
Hamilelikte vajinal akıntılar çoğunlukla fizyolojik akıntılardır. Fizyolojik akıntı denmesinin nedeni, östrojen hormonunun salgılamasının değişmesi nedeniyle, vajinanın bakterilerden korunma mekanizmasının daha da artmış olmasına bağlı olarak akıntının da artmasıdır. Bu akıntı genel olarak şeffaf, beyaz veya krem renkli olabilir. Genelde azdır ancak günlük ped kullanımını gerektirecek kadar fazla olabilir. Beraberinde idrar yaparken yanma veya koku gibi bir şikayet yoktur, kadını çok fazla rahatsız etmez.
Akıntıların diğer bir nedeni vajinal enfeksiyonlar olabilir. Vajinal enfeksiyonların en sık görülen belirtileri, kötü kokulu akıntı, krem renginden daha fazla olan bir akıntı, çok fazla bir akıntı ve kadını rahatsız eden bir akıntı olmasıdır.
Üçüncü bir akıntı türü de suların gelmesidir. İlk 20 haftalık dönemde su pek gelmez ama, eğer bol miktarda bir vajinal akıntı söz konusuysa, o zaman acaba bebeğin suları mı geliyor diye şüphelenmek gerekir. Bu durumu açıklığa kavuşturacak tek şey vajinal muayenedir. O yüzden şüpheli durumlarda akıntının ne olup olmadığını öğrenmek için doktora gitmek gerekir.
Diğer bir akıntı türü de idrar kaçırmadır. İdrar kaçırma, özellikle çok fazla doğum yapan kadınlarda olabileceği gibi, ilk doğumunu yaşayanlarda özellikle son haftalarda doğal olarak ortaya çıkabilir. Anne adayı eğer idrarını uzun bir süre tutmuşsa, rahimin idrar torbasına baskısı nedeniyle az miktarda idrar kaçırabilir.
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