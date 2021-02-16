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Hamilelikte vajinal akıntılar ne anlama geliyor? Akıntı rengi şeffaf ya da beyazsa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 16.02.2021 08:14 | Son Güncelleme:
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Büyüyen bebeğiniz, artan kan hacmi ve inkar edilemez yerçekimi kanunu arasında vajinal ve pelvik basınç, birçok anne adayının ortak şikayetleridir. Ancak bu şikayetler ilk 3 aylık dönemdeyse vajinal veya pelvik basıncın kesin nedenini doktorunuz belirleyecektir. Peki hamilelikte genital bölgede ne gibi şikayetler görülebilir, vajinal akıntıların sebebi nedir?

Hamilelikte genital bölgede yani daha doğrusu göbek deliğinin alt kısmında çok çeşitli şikayetler ortaya çıkabilir. İlk 3 aylık dönemde sık idrara çıkma, karnın davul gibi şişmesi ve kadının daha hamileliğin ilk haftalarında kendisini 4-5 aylık hamileymiş gibi hissetmesi söz konusu olabilir. Kasıklarda ağrı ve adet olacakmış gibi belirtile söz konusu olabilir.

SİVİLCE VE KIL KÖKÜ İLTİHABI GÖRÜLEBİLİR

Bu tür şikayetler dışında tabii ki vajinal akıntılarda bir artış meydana gelebilir. Vajinal kanama olabilir. Onun dışında dış genital bölgede sivilcelenme söz konusu olabilir. Kıl kökü iltihapları yaşanabilir. Geçirilmiş enfeksiyonlara bağlı olarak siğil tarzı oluşumlar meydana gelebilir. Muayene yapılarak bunların neye bağlı olduğu anlaşılmalıdır.

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HAMİLELİKTE VAJİNAL AKINTILARIN SEBEBİ NEDİR?

Hamilelik sevindirici olduğu kadar kafa karıştırıcı da olabilir ve hangi değişikliklerin normal olduğunu ve hangilerinin endişe kaynağı olduğunu söylemek her zaman kolay değildir. Bir değişiklik, hamilelik sırasında kıvam veya kalınlık, sıklık ve miktar açısından değişebilen vajinal akıntıdır.

Hamilelikte vajinal akıntılar çoğunlukla fizyolojik akıntılardır. Fizyolojik akıntı denmesinin nedeni, östrojen hormonunun salgılamasının değişmesi nedeniyle, vajinanın bakterilerden korunma mekanizmasının daha da artmış olmasına bağlı olarak akıntının da artmasıdır. Bu akıntı genel olarak şeffaf, beyaz veya krem renkli olabilir. Genelde azdır ancak günlük ped kullanımını gerektirecek kadar fazla olabilir. Beraberinde idrar yaparken yanma veya koku gibi bir şikayet yoktur, kadını çok fazla rahatsız etmez.

Akıntıların diğer bir nedeni vajinal enfeksiyonlar olabilir. Vajinal enfeksiyonların en sık görülen belirtileri, kötü kokulu akıntı, krem renginden daha fazla olan bir akıntı, çok fazla bir akıntı ve kadını rahatsız eden bir akıntı olmasıdır.

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NEDENİ VAJİNAL MUAYENE İLE BELLİ OLABİLİR

Üçüncü bir akıntı türü de suların gelmesidir. İlk 20 haftalık dönemde su pek gelmez ama, eğer bol miktarda bir vajinal akıntı söz konusuysa, o zaman acaba bebeğin suları mı geliyor diye şüphelenmek gerekir. Bu durumu açıklığa kavuşturacak tek şey vajinal muayenedir. O yüzden şüpheli durumlarda akıntının ne olup olmadığını öğrenmek için doktora gitmek gerekir.

Diğer bir akıntı türü de idrar kaçırmadır. İdrar kaçırma, özellikle çok fazla doğum yapan kadınlarda olabileceği gibi, ilk doğumunu yaşayanlarda özellikle son haftalarda doğal olarak ortaya çıkabilir. Anne adayı eğer idrarını uzun bir süre tutmuşsa, rahimin idrar torbasına baskısı nedeniyle az miktarda idrar kaçırabilir.

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