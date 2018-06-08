Hamileyken yüzmek güvenli mi?

İLK 3 AY:

Bu dönemde ideal süre günde 30 dakikadır. Güne yüzerek başlamak sabah bulantılarını azaltır ve dinamik bir başlangıç yapmanızı sağlar.

İKİNCİ 3 AY:

Bebeğiniz büyürken, vücudunuz da ağırlaşıyor. Çoğu anne adayı bu dönemde yüzmeyi azaltır ama uygun bir mayo giyerek ve özellikle sırt üstü yüzmeyi tercih ederek bel ve sırt ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

SON 3 AY:

Bu dönemde stresi azaltmak ve sırt ağrılarından kurtulmak için en iyi stil kurbağalamadır. Eğer bir şnorkel takarsanız, yüzerken boynunuzda gerginlik de olmaz.

BUNLARI HİSSEDERSENİZ YÜZMEYİ BIRAKIN

Vajinal kanama, karında ağrı, sıvı gelmesi, rahimde kasılmalar, nefes darlığı, yorgunluk, göz kararması ve düzensiz kalp atışları hissederseniz, yüzmeyi bırakın ve hemen sudan çıkın.

YÜZMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Eğer 30 dakika ve üzerinde yüzüyorsanız mutlaka yeterli sıvı ve glikoz almalısınız.

Havuza atlamayın ya da dalmayın.

Su soğuksa ısrarcı olmayın.

Temizliğinden emin olmadığınız yerlerde yüzmeyin

Gebeyken tek parça mayolar yerine, iki parçalı olanlar tercih edilmelidir.