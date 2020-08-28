HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hamsiyi neden kılçığıyla birlikte yemelisiniz?

Hamsiyi neden kılçığıyla birlikte yemelisiniz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Haftada 2 kez tüketilmesi önerilen balığın faydası çok ama bu faydayı maksimum düzeyde sağlamak gerekir. Balık yerken bu önerilere uyarsanız bağışıklığınızın gücünü daha fazla artırmış olacaksınız.

Hamsiyi neden kılçığıyla birlikte yemelisiniz?

Balık sezonu açıldığında tezgahlar önce küçük sonra iri balıklarla dolup taşar. Palamut, uskumru, lüfer, hamsi derken balıklar iştah açar. Sağlığa pek çok faydası olan balık; hafızayı, kemikleri ve gözleri kuvvetlendirir. Kalbinizi korur, Alzheimer riskini ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Mevsim geçişlerinde sıklıkla kapımızı çalan enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitaminlerini düzenli balık tüketimi ile karşılayabilirsiniz. Çocuklarınızı da hem bağışıklıklarını güçlendirmek hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için balık yemeye teşvik edin. Mutlaka haftada 2 kez tüketilmesi gereken balıktan en yüksek faydayı sağlayabilmek için doğru pişirmek ve yemek gerekir.

EKSİK C VİTAMİNİNİ SALATA İLE KAPATIN

Balıkta en az bulunan vitamin C vitaminidir. Bu nedenle balığın yanında yeşil salata tüketmeyi tercih edin. Özellikle bol limonlu bir yeşil salata balıktaki C vitamini açığını da lezzetli şekilde kapatan çok iyi bir seçim.

KÜÇÜK BALIKLARIN KILÇIĞINI DA YİYİN

Balığın kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından son derece önemli. Bu nedenle özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların, hamsi gibi küçük balıkları kılçığıyla tüketmesinde fayda var.

LİMON OMEGA 3'Ü HAREKETE GEÇİRİR

Balığı gerek hazırlarken gerekse tüketirken mutlaka limon sıkın. Limondaki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını artırır.

HAMSİ TAVA OLSA DA YESEK DEMEYİN!

Balığı asla kızartmayın çünkü kızartıldığında ağırlığının yarısı kadar yağ çeker, besin değerini kaybeder ve kalori miktarı artar. Izgara yapmak, fırınlamak veya sebzelerle birlikte buharda pişirmek besin değerlerini korumasını sağlar.

ÇITIR ÇITIR OLMASIN

Çok fazla pişirmek protein kaybına neden olur ve proteinin vücudumuz için bir yararı kalmaz. Bu sebeple hafif sulu kalacak şekilde pişirmek gerekir.

BU BALIK ÇEŞİTLERİNİ TÜKETİN

Lüfer: Kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar için birebir olan lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. İçerisinde yüzde 69 oranında protein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir yetişkinin günlük alması gereken omega 3 miktarına eşit. Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüferde, atar damar sağlığı için önemli potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunur.

Hamsi: Yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hamsi, yapılan araştırmalara göre ani kalp ölümlerini azaltır. Kılçığı ile yenilebilen hamsi içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların yemesi çok önemli. Ancak kızartmadan kaçının.

Uskumru: Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitamini içerir. D vitamini içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada alması gereken B12 ihtiyacının tamamını karşılar; bu sayede düşünme ve algılamada zorlanma ve depresyon etkileri ortadan kalkabilir. Omega 3 açısından da zengin olan uskumru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece faydalı.

Palamut: Vücutta üretilmeyen, dışarıdan besinlerle vücuda alınması gereken, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA’dan en zengin olan balıkların başında gelen palamut; içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı olur. Yüksek protein ve D vitaminine sahip olan bu balık, kanın damarda daha akışkan olmasını sağlar, kan dolaşımını iyileştirir. Ancak kızartma yerine fırında yapmak sağlıklı olanı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne? Erdoğan’ın cuma günü müjdesi ne?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İlginizi Çekebilir
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böbrek taşını erittiğine inanılan su mikrop dağıtıyormuş
Böbrek taşını erittiğine inanılan su mikrop dağıtıyor!
Yatağını toplayanlar daha çok seks yapıyor
Eğer yatağınızı topluyorsanız...
Kaygının sorun olup olmadığını yoğunluğu ve süresi belirliyor!
Kaygı bakın hangi aşamada sorun haline geliyormuş!
Şekersiz diyabet belirtileri neler? Bunları çok sık yapıyorsanız...
Şekersiz diyabet belirtileri neler? Çok sık yapıyorsanız...
Çok su içmek o hastalığın habercisi! Komaya götürebiliyor
Çok su içmek o hastalığın habercisi! Komaya götürebiliyor
Hamilelikte iyot eksikliği uyarısı! Bebekte zeka gerilemesine yol açıyor
Bebekte zeka geriliğine yol açıyor!Hamileler bunu sakın yapmayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.