Hamsiyi neden kılçığıyla birlikte yemelisiniz?

Balık sezonu açıldığında tezgahlar önce küçük sonra iri balıklarla dolup taşar. Palamut, uskumru, lüfer, hamsi derken balıklar iştah açar. Sağlığa pek çok faydası olan balık; hafızayı, kemikleri ve gözleri kuvvetlendirir. Kalbinizi korur, Alzheimer riskini ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Mevsim geçişlerinde sıklıkla kapımızı çalan enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitaminlerini düzenli balık tüketimi ile karşılayabilirsiniz. Çocuklarınızı da hem bağışıklıklarını güçlendirmek hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için balık yemeye teşvik edin. Mutlaka haftada 2 kez tüketilmesi gereken balıktan en yüksek faydayı sağlayabilmek için doğru pişirmek ve yemek gerekir.
Balıkta en az bulunan vitamin C vitaminidir. Bu nedenle balığın yanında yeşil salata tüketmeyi tercih edin. Özellikle bol limonlu bir yeşil salata balıktaki C vitamini açığını da lezzetli şekilde kapatan çok iyi bir seçim.
Balığın kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından son derece önemli. Bu nedenle özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların, hamsi gibi küçük balıkları kılçığıyla tüketmesinde fayda var.
Balığı gerek hazırlarken gerekse tüketirken mutlaka limon sıkın. Limondaki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını artırır.
Balığı asla kızartmayın çünkü kızartıldığında ağırlığının yarısı kadar yağ çeker, besin değerini kaybeder ve kalori miktarı artar. Izgara yapmak, fırınlamak veya sebzelerle birlikte buharda pişirmek besin değerlerini korumasını sağlar.
Çok fazla pişirmek protein kaybına neden olur ve proteinin vücudumuz için bir yararı kalmaz. Bu sebeple hafif sulu kalacak şekilde pişirmek gerekir.
Lüfer: Kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar için birebir olan lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. İçerisinde yüzde 69 oranında protein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir yetişkinin günlük alması gereken omega 3 miktarına eşit. Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüferde, atar damar sağlığı için önemli potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunur.
Hamsi: Yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hamsi, yapılan araştırmalara göre ani kalp ölümlerini azaltır. Kılçığı ile yenilebilen hamsi içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların yemesi çok önemli. Ancak kızartmadan kaçının.
Uskumru: Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitamini içerir. D vitamini içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada alması gereken B12 ihtiyacının tamamını karşılar; bu sayede düşünme ve algılamada zorlanma ve depresyon etkileri ortadan kalkabilir. Omega 3 açısından da zengin olan uskumru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece faydalı.
Palamut: Vücutta üretilmeyen, dışarıdan besinlerle vücuda alınması gereken, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA’dan en zengin olan balıkların başında gelen palamut; içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı olur. Yüksek protein ve D vitaminine sahip olan bu balık, kanın damarda daha akışkan olmasını sağlar, kan dolaşımını iyileştirir. Ancak kızartma yerine fırında yapmak sağlıklı olanı.
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