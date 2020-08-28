Hamsiyi neden kılçığıyla birlikte yemelisiniz?

Balık sezonu açıldığında tezgahlar önce küçük sonra iri balıklarla dolup taşar. Palamut, uskumru, lüfer, hamsi derken balıklar iştah açar. Sağlığa pek çok faydası olan balık; hafızayı, kemikleri ve gözleri kuvvetlendirir. Kalbinizi korur, Alzheimer riskini ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Mevsim geçişlerinde sıklıkla kapımızı çalan enfeksiyonlara karşı da bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitaminlerini düzenli balık tüketimi ile karşılayabilirsiniz. Çocuklarınızı da hem bağışıklıklarını güçlendirmek hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için balık yemeye teşvik edin. Mutlaka haftada 2 kez tüketilmesi gereken balıktan en yüksek faydayı sağlayabilmek için doğru pişirmek ve yemek gerekir. EKSİK C VİTAMİNİNİ SALATA İLE KAPATIN Balıkta en az bulunan vitamin C vitaminidir. Bu nedenle balığın yanında yeşil salata tüketmeyi tercih edin. Özellikle bol limonlu bir yeşil salata balıktaki C vitamini açığını da lezzetli şekilde kapatan çok iyi bir seçim.

KÜÇÜK BALIKLARIN KILÇIĞINI DA YİYİN Balığın kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından son derece önemli. Bu nedenle özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların, hamsi gibi küçük balıkları kılçığıyla tüketmesinde fayda var. LİMON OMEGA 3'Ü HAREKETE GEÇİRİR Balığı gerek hazırlarken gerekse tüketirken mutlaka limon sıkın. Limondaki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını artırır. HAMSİ TAVA OLSA DA YESEK DEMEYİN! Balığı asla kızartmayın çünkü kızartıldığında ağırlığının yarısı kadar yağ çeker, besin değerini kaybeder ve kalori miktarı artar. Izgara yapmak, fırınlamak veya sebzelerle birlikte buharda pişirmek besin değerlerini korumasını sağlar. ÇITIR ÇITIR OLMASIN Çok fazla pişirmek protein kaybına neden olur ve proteinin vücudumuz için bir yararı kalmaz. Bu sebeple hafif sulu kalacak şekilde pişirmek gerekir. BU BALIK ÇEŞİTLERİNİ TÜKETİN Lüfer: Kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar için birebir olan lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. İçerisinde yüzde 69 oranında protein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir yetişkinin günlük alması gereken omega 3 miktarına eşit. Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüferde, atar damar sağlığı için önemli potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunur.