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Hamza Dağ canlı yayında Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili o soruları yanıtladı! "İmamoğlu'nu arayan oldu mu? Saldırıyı kınıyor musunuz?'

08.05.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili canlı yayında açıklamalar yaptı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Dağ'a Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasında yaşanan taşlı saldırıyı da sordu. Saldırıyı reddettiklerini ve kabul etmediklerini dile getiren Dağ, "Ama buradan bir mağduriyet çıkarmanın da anlamı yok" ifadesini kullandı. Hamza Dağ, kendi taraflarından İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu açan biri olmadığını da belirterek "Şahsi hukuk olması gerekir" dedi.

Hamza Dağ canlı yayında Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili o soruları yanıtladı! "İmamoğlu'nu arayan oldu mu? Saldırıyı kınıyor musunuz?'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Ersoy'un sorularını yanıtlayan Hamza Dağ, "Bizim içerik olarak en bereketli dönemlerimizden birini yaşıyoruz. Kampanyamızı doğrululuk ve Türkiye Yüzyılı üzerinden inşa ettik. Bugüne kadar yaptığımız bir çok doğru iş var. 20 senede yaşadığımız zorluklar da olabilir" dedi.

"SİYASETTE BİRAZ SERTLEŞMEDİNİZ Mİ?"

Ersoy canlı yayında Dağ'a "Eskiden Haydi Bir Daha gibi şarkılar vardı. Siyasette biraz sertleşmediniz mi, karşı tarafı kucaklamadığını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

"2011 ilk milletvekili adayı olduğum dönem. Haydi Bir Daha şarkısının da çıktığı dönem. Dünyaya da baktığınızda bu dönem o dönem değil. Kamplaşma kucaklaşma meselesi medyada da kullanılıyor. Demokrasinin olduğu yerde kutuplaşma olur. Söz olarak da atışmalar olur. Hitap ettiğiniz kitleyi harekete geçirebilmek için o anda daha sert söz de ifade edilebilir. Bunları yaşanmamış gibi hareket edecek değiliz. 17-25 Aralık'ı da yaşadık. Bu kadar yaşamış olduğumuz hadiseler neticesinde insani vasıflarımız var. Siyaset yaparken bu realiteden uzaklaşacak halimiz yok. Karşı tarafın artık tamamen taraftarı olmuş hale gelen gazeteci, yazar, sanatçı, her seferinde çok kritik süreçlerde size hakarete varan şeyler söylüyorsa bunu içinize sindirecek olursanız sizin kitlenizi rahatsız eder. "

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"İNŞALLAH O 15 GÜN YAŞANMAYACAK"

"Bizim o 15 günü milletimize yaşatacak halimiz yok ilk turda bitmesi lazım. İnşallah o 15 gün yaşanmayacak. Meclis oluşmuş olacak çalışmalarına başlayacak. Dolayısıyla bizim o 15 günü milletimize yaşatmayacağız. "

"SALDIRIYI KINIYOR MUSUNUZ?"

"Erzurum'da yaşanan tatsız hadise herkesi rahatsız etti. Kınıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Hamza Dağ, "Tabi ki böyle saldırıyı reddediyoruz kabul etmiyoruz. Ama buradan bir mağduriyet çıkarmanın da anlamı yok. Bizim ülke yönetmenin yanı sıra siyasi tarafımız da var. Bir ihmal kasıt varsa hukuki araştırmasını yapmak. Adalet Bakanımız da gözaltılar olduğunu söyledi. Devlet yönetirken hukuki süreci takip ediyoruz. Siyasetçi tarafımız var, bu tarafımızla kabul etmiyoruz reddediyoruz.

"İMAMOĞLU'NU ARAYAN OLDU MU?"

Hamza Dağ, Ersoy'un "Bu olayın ardından İmamoğlu'nu arayan oldu mu geçmiş olsun demek için sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Bu zamana kadar olmadı, bu işlerde şahsi hukuk da olması gerekir arayıp geçmiş olsun demek için. İmamoğlu şahsi hukuk da bırakmadığı için arayan olmamıştır.
Münferit bir hadise üzerinden tansiyonun yükseldiğini söylemek, havaalanında karşılama organizasyonu yapmak. Bugün Konya'dan benzer beklenti konusunda
ben o hadisenin tansiyon yükselttiği düşüncesinde değilim. Önümüzdeki 6 gün de böyle hadise olmayacağını düşünüyorum. Biz bu hadiseleri nasıl engelleriz ona bakıyoruz. Temennimiz milletimizden beklentimiz böyle hadiselerin olmaması."

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