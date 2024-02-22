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  4. Hamza Dağ CHP standını ziyaret etti, dikkat çeken anlar yaşandı: 'Bir şey olmaz ya kimse size kızmaz'

Hamza Dağ CHP standını ziyaret etti, dikkat çeken anlar yaşandı: 'Bir şey olmaz ya kimse size kızmaz'

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
22.02.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Hamza Dağ, CHP standını ziyaret ederek başarı diledi. Dağ'ın kendisiyle tokalaşmaya çekinen partililere diyaloğu da kameralara yansıdı. İşte dikkat çeken o anlar…

Hamza Dağ CHP standını ziyaret etti, dikkat çeken anlar yaşandı: 'Bir şey olmaz ya kimse size kızmaz'

CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’den gelen görüntüler dikkat çekti. Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Hamza Dağ seçim çalışmaları sırasında CHP standını ziyaret etti. Hamza Dağ, rakip parti teşkilatına selam verip partililerle tek tek tokalaştı. Kadınlardan oluşan CHP ekibine ‘merhaba kızlar’ diyerek selam veren Dağ, ilk etapta karşılık alamadı.

Tokalaşmaya çekinen CHP'lilerin tedirginliğini fark eden Hamza Dağ da "Merhaba kızlar bir şey olmaz. Merak etmeyin kimse size kızmaz." diyerek karşılık verince CHP’liler bu kez karşılık verdi.

CHP’li bir kadının Hamza Dağ’ın sözleri üzerine "Gümbür gümbür geliyoruz" ifadelerini kullanmasına Dağ "Zaten buradasınız yahu!" cevabı ile karşılık verdi. AK Partili siyasetçi arından diğer CHP'lilerle de selamlaşarak çalışmasına devam etti.

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İzmir Hamza Dağ CHP
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