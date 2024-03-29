HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamza Dağ'ın sosyal medyadaki cevapları gündem oldu! 'Onu söyleyen kaybediyor dur'

Hamza Dağ'ın sosyal medyadaki cevapları gündem oldu! 'Onu söyleyen kaybediyor dur'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2024 23:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parti ve ittifakların adayları yaptıkları açıklamalarla kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ'ın sosyal medyada verdiği cevaplar gündem oldu. Bir başka vatandaşın "Aramızda kalsın Hamza Dağ kazandı" yorumuna Dağ, "Onu söyleyen kaybediyor dur" yanıtını verdi.

Hamza Dağ'ın sosyal medyadaki cevapları gündem oldu! 'Onu söyleyen kaybediyor dur'

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta il ve ilçelerde kimlerin kazanacağı merak ediliyor. Öte yandan parti ve ittifakların adayları yaptıkları açıklamalarla kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ'ın sosyal medyada verdiği cevaplar gündem oldu.

"VERSE DE CANI SAĞOLSUN, VERMESE DE..."

Bir vatandaş "Başkanım doğma büyüme İzmirli, dededen CHP'li 6 yıllık kız arkadaşıma, sana oy vermezse ayrılacağımı söyledim. Hem İzmir kaybetmesin hem ben kaybetmeyeyim. Oyum Hamza Dağ'a dedi" yorumunu yaptı. Dağ ise "Senin mutluluğundan daha mı önemli, verse de canı sağolsun, vermese de... Ama biz inanıyoruz başaracağız" yanıtını verdi.

1

"ONU SÖYLEYEN KAYBEDİYOR DUR"

Bir başka vatandaşın "Aramızda kalsın Hamza Dağ kazandı" yorumuna Dağ, "Onu söyleyen kaybediyor dur" yanıtını verdi.

2

"18 yaşımda olsam oyumu size verirdim başkanım. Sizi çok seviyorum her şarkınızı dinliyorum. İnşallah İzmir'i siz kazanırsınız" yorumuna Dağ "Yok mu ablan abin falan" dedi.

3

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Batman seçim sonuçları! Batman seçim sonuçlarında kim önde?Canlı Batman seçim sonuçları! Batman seçim sonuçlarında kim önde?
Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planıEylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı
Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı? Canlı| Şırnak seçim sonuçları! Şırnak seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti'den Mehmet Yarka mı YRP'den Sabri Tatar mı?
Anahtar Kelimeler:
İzmir Hamza Dağ Cumhur İttifakı Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.