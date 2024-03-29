Hamza Dağ'ın sosyal medyadaki cevapları gündem oldu! 'Onu söyleyen kaybediyor dur'

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gidiyor. 31 Mart'ta il ve ilçelerde kimlerin kazanacağı merak ediliyor. Öte yandan parti ve ittifakların adayları yaptıkları açıklamalarla kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ'ın sosyal medyada verdiği cevaplar gündem oldu.

"VERSE DE CANI SAĞOLSUN, VERMESE DE..."

Bir vatandaş "Başkanım doğma büyüme İzmirli, dededen CHP'li 6 yıllık kız arkadaşıma, sana oy vermezse ayrılacağımı söyledim. Hem İzmir kaybetmesin hem ben kaybetmeyeyim. Oyum Hamza Dağ'a dedi" yorumunu yaptı. Dağ ise "Senin mutluluğundan daha mı önemli, verse de canı sağolsun, vermese de... Ama biz inanıyoruz başaracağız" yanıtını verdi.

"ONU SÖYLEYEN KAYBEDİYOR DUR"

Bir başka vatandaşın "Aramızda kalsın Hamza Dağ kazandı" yorumuna Dağ, "Onu söyleyen kaybediyor dur" yanıtını verdi.

"18 yaşımda olsam oyumu size verirdim başkanım. Sizi çok seviyorum her şarkınızı dinliyorum. İnşallah İzmir'i siz kazanırsınız" yorumuna Dağ "Yok mu ablan abin falan" dedi.









