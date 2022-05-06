Hande Fırat eşi Murat Özvardar kimdir? Murat Özvardar ne iş yapıyor? Hande Fırat'ın kızı kaç yaşında?

Hande Fırat eşi Murat Özvardar, vatandaşar tarafından merak konusu oldu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı canlı yayınla hafızalara kazınan ünlü gazeteci Hande Fırat'ın eşi günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Hande Fırat eşi Murat Özvardar kimdir? Murat Özvardar ne iş yapıyor? Son dönemde yeniden gündem olan ünlü iş insanının biyografisi haberimizde.

HANDE FIRAT'IN EŞİ MURAT ÖZVARDAR KİMDİR?

Murat Özvardar, 1 Ocak 1975 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır.

Murat Özvardar 2017 yılında televizyon dünyasının ünlü gazetecilerinden Hande Fırat ile evlenmiştir.

Murat Özvardar Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

MURAT ÖZVARDAR NE İŞ YAPIYOR?

Murat Özvardar Manisa’da mobilya, otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve enerji sektörü üzerine bir şirket kurmuştur.

HANDE FIRAT'IN KIZI KAÇ YAŞINDA?

Hande Fırat'ın önceki evliliğinden 2005 doğumlu 'Nehir' adında bir kızı bulunuyor.

HANDE FIRAT KİMDİR?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da dünyaya geldi.

Hande Fırat, Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada çalışma hayatına atıldı.

Bülent Çaplı'nın dersinde Baki Şehirlioğlu ve Murat Yetkin'i dinledi. Kanal D'de staj yapma şansını elde etti. Kanal D’de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de görev aldı.

1999 yılının Kasım ayında da başbakanlık muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı.

Hande Fırat’ın 2005 doğumlu Nehir isimli bir kızı var. Ünlü televizyoncu, Fransızca ve İngilizce biliyor.

