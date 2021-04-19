Hande Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Yener’in gerçek ismi nedir? İşte şarkıları…

Hülya Avşar sayesinde çok sevdiği Sezan Aksu ile tanışma fırsatı yakalayan Hande Yener, müzik dünyasına giriş yaptı. Türk pop müziği sanatçısı Hande Yener, hem tarzıyla hem stiliyle hem de yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

HANDE YENER KİMDİR?

Gerçek ismi Makbule Hande Özyener, olan ünlü sanatçı 12 Ocak 1973’te İstanbul Kadıköy’de doğdu. Ortaokul eğitiminin ardından ailesi konservatuvara gitmesine izin vermeyen Hande Yener, Erenköy Kız Lisesi'ne başladı, fakat bu okulu 2. sınıfta terk ederek evlenme kararı aldı.

Küçük yaşlarından itibaren hayalini kurduğu şarkıcılık için Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalışan Hande Yener, tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde Aksu'yla tanışma fırsatı buldu. Sezen Aksu'nun yanında bir dönem geri vokallik yapan Hande Yener, Altan Çetin ile çalışarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret'i 2000’de piyasaya sürdü.

Bu albümün arkasından MÜ-YAP sertifikalı Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002), Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004) ve Apayrı (2006) dahil olmak üzere çeşitli başarılar yakalayarak 2000'lerin en iyileri arasında gösterilen albümler hazırlayıp satışa sunan Hande Yener’i "Yalanın Batsın", "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Acele Etme", "Kırmızı", "Kelepçe", "Aşkın Ateşi", "Romeo", "Sopa", "Bodrum", "Ya Ya Ya Ya", "Naber", "Sebastian" ve "Mor" şarkıları hit oldu.