Hande Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Yener’in gerçek ismi nedir? İşte şarkıları…

Hülya Avşar sayesinde çok sevdiği Sezan Aksu ile tanışma fırsatı yakalayan Hande Yener, müzik dünyasına giriş yaptı. Türk pop müziği sanatçısı Hande Yener, hem tarzıyla hem stiliyle hem de yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeyi başarıyor.
Gerçek ismi Makbule Hande Özyener, olan ünlü sanatçı 12 Ocak 1973’te İstanbul Kadıköy’de doğdu. Ortaokul eğitiminin ardından ailesi konservatuvara gitmesine izin vermeyen Hande Yener, Erenköy Kız Lisesi'ne başladı, fakat bu okulu 2. sınıfta terk ederek evlenme kararı aldı.
Küçük yaşlarından itibaren hayalini kurduğu şarkıcılık için Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalışan Hande Yener, tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar sayesinde Aksu'yla tanışma fırsatı buldu. Sezen Aksu'nun yanında bir dönem geri vokallik yapan Hande Yener, Altan Çetin ile çalışarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret'i 2000’de piyasaya sürdü.
Bu albümün arkasından MÜ-YAP sertifikalı Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002), Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004) ve Apayrı (2006) dahil olmak üzere çeşitli başarılar yakalayarak 2000'lerin en iyileri arasında gösterilen albümler hazırlayıp satışa sunan Hande Yener’i "Yalanın Batsın", "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Acele Etme", "Kırmızı", "Kelepçe", "Aşkın Ateşi", "Romeo", "Sopa", "Bodrum", "Ya Ya Ya Ya", "Naber", "Sebastian" ve "Mor" şarkıları hit oldu.
Hayranı olduğu ve birçok yerde övgüyle bahsettiği Madonna başta olmak üzere birçok isimden etkilenen Hande Yener’in imajı, klipleri ve performansları Madonna'nın da aralarında yer aldığı çeşitli kişilerle benzer bulunarak sıkça karşılaştırıldı.
Uzun seneler dinlenebilecek albümler yapmayı istediğini ve müziğini güncel tutma çabası içinde olduğunu söyleyen Hande Yener, Türkiye'de 2000'li yıllarda tek bir albümü bir milyondan fazla satan az sayıdaki şarkıcıdan biri olarak tarihe geçti. 2013 tarihinde YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olan Hande Yener, aynı sene kısa bir dönem ses yarışması Veliaht'ın jüri koltuğunda oturdu.
LGBT topluluğu tarafından bir dönem gey ikonu olarak görülen Hande Yener, 2008 tarihinde Kraliçe Fabrika'da filmine bu sıfatla konuk oldu. 2015 tarihinde iş yaşamına atılarak çeşitli gece kulübü ve plajlar işletmeye başlayan Hande Yener, bugüne dek beş Altın Kelebek Ödülü ve 4 Kral Türkiye Müzik Ödülü olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi oldu.
Ocak 2017 tarihinde Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Ligi All-Star'ın devre arasında sahneye çıkan Hande Yener, sonraki ay Arnavutköy'de VIP Room adındaki gece kulübünü işletmeye başladı.
Haziran ayında on üçüncü albümü Hepsi Hit Vol. 2'yi çıkaran Hande Yener, Çeşme, İzmir'deki işletmesi Neo'nun açılışını yaptı. Albümün çıkış şarkısı "Bakıcaz Artık", Türkiye'de iki numaraya yükselen Hande Yener, 2009’da İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne katıldı ve Türkiye'deki eşcinsellerin haklarıyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: "Türkiye'deki eşcinsellere değer verildiğini sanmıyorum. Eşcinseller yokmuş gibi davranılıyor. Bu da çok üzücü bir durum. Onların da hakları var. Herkesin onların haklarını koruması gerekir. [...] Her ne ile karşılaşırsanız karşılaşın kendinizi sevmekten asla vazgeçmeyin.
Kral Türkiye Müzik Ödülleri’nde birçok adaylık elde eden Hande Yener, bunlardan yalnızca 4 tanesini kazanabildi.
2008 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde En İyi Türk Sanatçı kategorisinde aday gösterildi fakat ödülü Emre Aydın'a kaptıran Hande Yener, 2009 tarihinde Avrupa Birliği Kalite Ödülleri tarafından Onur Ödülü'ne layık görüldü.
2013 tarihinde 3. Pal FM Müzik Ödülleri'nde En İyi Sahne Performansı kategorisinde ödül kazanan Hande Yener, Siyaset Dergisi Ödülleri'nden 2007, 2011 ve 2012'de Yılın Türk Pop Müzik Kadın Sanatçısı ödülünün sahibi oldu
Hande Yener, "Yalanın Batsın", "Sen Yoluna... Ben Yoluma...", "Kırmızı" ve "Romeo" şarkılarıyla Sabah'ın 2000'lerin En Sıcak Yaz Şarkıları listesine dahil oldu.
Özel hayat
Hande Yener , manken Ümit Cem Şenol ile nişanlanmıştır.
Diskografi
Senden İbaret (2000)
Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)
Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)
Apayrı (2006)
Nasıl Delirdim? (2007)
Hipnoz (2008)
Hayrola? (2009)
Hande'ye Neler Oluyor? (2010)
Teşekkürler (2011)
Kraliçe (2012)
Mükemmel (2014)
Hepsi Hit Vol. 1 (2016)
Hepsi Hit Vol. 2 (2017)