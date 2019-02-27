İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz milletin ekonomik durumuyla, çarşıyla, pazarla ilgiliyiz. Hanelerimizin bekasıyla ilgiliyiz. Bir ülkenin hanelerinin, mutfaklarının bekası tehlikedeyse, ülke tehlikededir. Gerisi laf-ı güzaftır." dedi.

Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yakın bir zamanda milli iradenin kararı için sandığa gidileceğini anımsattı. Böyle zamanlarda siyasetin ve siyasetçinin dilinin sertleştiğini vurgulayan Akşener, siyasetin doğasında olan bu durumun bir sınırı bulunduğunu söyledi.

Bu sınırın öncelikle millete saygının gereği olduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Beka meselesi olan bir ülkede, kirli ittifaklara kılıf uydurmak yerine, seferberlik ilan edilir.

Beka meselesi olan bir ülkenin tank fabrikası yabancılara satılmaz.

Böyle afaki konuşmalar işe yaramaz.

Buyrun buradan çağrı yapıyorum, madem beka meselemiz var, öncelikle milli savunma sanayimizi muhafaza edelim. Adapazarı'ndaki tank fabrikasını yabancılara satmayın. O fabrikayı millet kendi imkanlarıyla kurdu.

Gelin, altınızdaki o lüks uçağı satın. 500 milyon dolar oradan gelsin. Kampanya başlatın, biz de millet olarak üstünü tamamlayıp, size o parayı verelim. Stratejik fabrikamız milletin malı olmaya devam etsin.

Bu beka konusunda atılmış somut bir adım olur."