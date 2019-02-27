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"Hanelerimizin bekasıyla ilgiliyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 17:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Biz milletin ekonomik durumuyla, çarşıyla, pazarla ilgiliyiz. Hanelerimizin bekasıyla ilgiliyiz. Bir ülkenin hanelerinin, mutfaklarının bekası tehlikedeyse, ülke tehlikededir. Gerisi laf-ı güzaftır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz milletin ekonomik durumuyla, çarşıyla, pazarla ilgiliyiz. Hanelerimizin bekasıyla ilgiliyiz. Bir ülkenin hanelerinin, mutfaklarının bekası tehlikedeyse, ülke tehlikededir. Gerisi laf-ı güzaftır." dedi.

Akşener, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yakın bir zamanda milli iradenin kararı için sandığa gidileceğini anımsattı. Böyle zamanlarda siyasetin ve siyasetçinin dilinin sertleştiğini vurgulayan Akşener, siyasetin doğasında olan bu durumun bir sınırı bulunduğunu söyledi.

Bu sınırın öncelikle millete saygının gereği olduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Beka meselesi olan bir ülkede, kirli ittifaklara kılıf uydurmak yerine, seferberlik ilan edilir.
Beka meselesi olan bir ülkenin tank fabrikası yabancılara satılmaz.
Böyle afaki konuşmalar işe yaramaz.
Buyrun buradan çağrı yapıyorum, madem beka meselemiz var, öncelikle milli savunma sanayimizi muhafaza edelim. Adapazarı'ndaki tank fabrikasını yabancılara satmayın. O fabrikayı millet kendi imkanlarıyla kurdu.
Gelin, altınızdaki o lüks uçağı satın. 500 milyon dolar oradan gelsin. Kampanya başlatın, biz de millet olarak üstünü tamamlayıp, size o parayı verelim. Stratejik fabrikamız milletin malı olmaya devam etsin.
Bu beka konusunda atılmış somut bir adım olur."

Milletin bekasının dedikodularla değil somut adımlarla korunabileceğini belirten Akşener, "Seçim meydanlarında, kirli ittifaka kılıf uydurmak için 'beka' demenin, ülkemize de milletimize bir faydası yok." ifadesini kullandı.

Bunların suni gündemler olduğunu belirten Akşener, "Biz milletin ekonomik durumuyla, çarşıyla, pazarla ilgiliyiz. Hanelerimizin bekasıyla ilgiliyiz.
Bir ülkenin hanelerinin, mutfaklarının bekası tehlikedeyse, ülke tehlikededir.
Gerisi laf-ı güzaftır." diye konuştu.

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Beka İYİ parti İyi Parti Genel Başkanı Akşener

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