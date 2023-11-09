Hangi burç nasıl aşık olur? O detaya dikkat, burcuna göre partnerinizin gönlünü çelebilirsiniz

Aşk bazıları için çocuk oyuncağı, birçok kişi için de karmaşıktır. Kalbe söz geçmez ama partner seçiminde dikkatli olmak da gerekir. Bu durumda astrologların uyarılarını dikkate alabilir ve partnerinizin burcunu baz olarak onu etkileyebilirsiniz. Hangi burcun nasıl aşık olduğu belli oldu.

CESUR KİŞİLERİ SEVERLER

Koç burcu insanı açık sözlüdür. Bir kişiye bir şeyler hissettiğimde bunu dile getirmekten ve atılımda bulunmaktan çekinmez. Koçlar ilişkide kovalayan taraf olmayı sever. Koç burcu insanı kendini savunmaktan korkmayan ve fikirlerini açıkça söyleyebilen birine aşık olacaklardır.

AŞKTA SAKİNLER AMA...

İnatçı ve hırslı yapısıyla bilinen Boğalar ise gönül işlerinde sakindir. Astrologlara göre Boğa burcu insanı, hayatlarına belirli bir istikrar ve yapı getirmesinin yanında aceleci olmayan birine aşık olabilir.

ÖZGÜRLÜK ONLARIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ!

Sosyalleşmeyi seven, canlı ve meraklı olan İkizler burcu insanı etkileyicidir. Özgürlük onların kırmızı çizgisidir. Onlar, kendi alanını koruyabileceği ve farklı biri gibi davranmak zorunda kalmayacağı bir ilişkiyi tercih ederler. Anlaşılmayı ve kolay iletişim kurabilecekleri birine aşık olmaları muhtemeldir.

GÜVEN ONLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ!

Yengeçler evcimendir. Onlar için bir ilişkideki en önemli şey güvende hissetmektir. Kendilerini rahat hissedecekleri bir alan yaratmayı becerenler, onları aşık etmeyi başaracaktır.

ONA DEĞER VERİN!

Aslan burcu insanı lider özelliğiyle bilinir. Onlar, dışarıdan kendinden emin gibi görünebilir ama oldukça hassas kişilerdir. Dolayısıyla Aslan burcunun aşık olacağı kişi onun ne kadar benzersiz biri olduğunu fark edebilen ve buna değer veren biri olacaktır.

KÜÇÜK AYRINTILARI ATLAMAYIN!

Başaklar meraklı ve entelektüel yapıda insanlardır. En ufak şeyleri unutmayan ve detaylara önem veren kişilere aşık olmaları muhtemeldir.

AŞIK OLMALARI ÇOK ZOR AMA...

Teraziler romantik olsalar da aşık olmaları zordur. Genelde kendilerini etkileyecek olan kişi ilişkilerine iki tarafında eşit katkı sağladığı bir ortaklık olarak davranmalıdır ve yeteneklerini köreltmek yerine desteklemelidir.

SEVGİ - SAYGISIZ OLMAZ!

Akrep burcu insanı gizemli ve hassastır. Aşık olacakları kişinin kendilerini tüm zayıflıklarıyla sevmelerini ister. Sevgi ve saygıya önem verirler.

SINIRLANDIKLARINI HİSSETTİKLERİ AN YANDINIZ!

Yaylar enerjiktir dolayısıyla aşık olacakları kişi de benzersiz biri olmalıdır. Sınırlandıklarını hissettiklerinde ilişkiyi bitirirler. O yüzden partnerinin hem enerjik hem de sosyal bir hayatı olmasını beklerler.

KENDİLERİ GİBİ HIRSLI KİŞİLERİ SEÇERLER

Oğlak burcu şnsanı sevdiği için her şeyi yapar. Onlar değerleri kendisininkine uyan ve onlar kadar hırslı olan birini seçeceklerdir. Partnerini etkilemek isteyenler bu durumu göz önünde bulundurup harekete geçmelidir.

KOVA BURCUNUN GÖNLÜNÜ ÇALMAK İÇİN BUNU YAPIN!

Kovalar bilgilerini konuşturur. Kova burcu insanını aşık eden şey öncesinde arkadaş olmaktır. Bu sayede karşısındaki insanı önce her yönüyle derinden tanıyacak olan kovalar daha sonra aşık olacaktır.

HAYALLERİ KONUSUNDA DESTEĞİNİZİ ESİRGEMEYİN

Hassas yapıları ile bilinen Balık burcu insanı düşünceleriyle ilgilenen ve onlara önem gösteren kişilerden etkilenir. Bu nedenle aşık olacakları kişi açık olmalıdır ve hayallerinin peşinden gitmesi yönünde desteklerini esirgememelidir.



