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Hangi dizideki gelinlik tam senlik?

05.03.2025 13:12
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Gelinlik seçmek kolay iş değil. Dantel mi, saten mi? Kabarık mı, sade mi? Modern mi, nostaljik mi? Ama merak etme, biz buradayız! Sana en uygun gelinliği, sevilen dizilerden seçeceğiz!

Hangi dizideki gelinlik tam senlik?

Sana göre olan gelinliği dizilerden seçiyoruz!

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Hayalindeki düğün mekanı nasıl bir yer?

Hayalindeki düğün mekanı nasıl bir yer?
Tarihi bir şato ya da lüks bir otel. Konsept elbette.
Kır bahçesi, uzun masalar, bolca çiçek...
Sahilde gün batımı eşliğinde, tatlı bir havanın hakim olduğu bir ortam.
Klasik bir düğün salonu olacak gibime geliyor.
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Düğün sabahı uyandığında ilk işin ne olur?

Düğün sabahı uyandığında ilk işin ne olur?
"Her şey mükemmel olmalı!" diye organizasyonu bir kez daha kontrol etmek.
En yakın arkadaşlarımla uzun bir kahvaltı yaparım. Strese gerek yok.
Denizin sesini dinleyerek meditasyon yapmak. Sakinleşmem lazım.
"Acaba son anda kaçsam mı?" diye şaka yapmak. Şakaaa!
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Gelinliğini ilk gören kişinin tepkisi ne olmalı?

Gelinliğini ilk gören kişinin tepkisi ne olmalı?
"Vay canına, tam bir prenses olmuşsun!"
"Bu gelinlik tam senlik! Sade ama büyüleyici."
"Ne kadar doğal ve zarif görünüyor!"
"Bu kadar aykırı bir gelinlik giyeceğini tahmin ediyordum!"
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Büyüleyici bir gelinliğin duvağı nasıl olmalı sence?

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Bir düğün davetiyesi tasarlasaydın nasıl olurdu?

Bir düğün davetiyesi tasarlasaydın nasıl olurdu?
Altın varaklı, zarif ve klasik.
El yapımı kraft kağıdı, minimal ama şık bir tasarım.
Deniz kabuğu veya hafif pastel tonlarla süslenmiş, huzurlu görünen bir davetiye.
Siyah fon, gotik yazı tipi ve belki biraz mermer deseni.
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Dönüp dolaşıp aynı diziyi defalarca izlediğin oldu mu?

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Gelinlik denince aklına ilk gelen kelime…

Gelinlik denince aklına ilk gelen kelime…
Romantik.
Zarif.
Şık.
Sade.
İhtişamlı.
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Gelin buketin nasıl bir şey olurdu?

Gelin buketin nasıl bir şey olurdu?
Beyaz güller olurdu. Biraz da lavanta.
Papatya ve yaban çiçeklerinin ağırlıkta olduğu bir buket isterdim.
Kocaman bir şakayık buketi çok güzel olurdu.
Beyaz zambak isterdim. Şık ve zarif.
Anahtar Kelimeler:
gelinlik Philips Yaşam Kategorisi
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