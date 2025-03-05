Hangi dizideki gelinlik tam senlik?

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Hayalindeki düğün mekanı nasıl bir yer?
Tarihi bir şato ya da lüks bir otel. Konsept elbette.
Kır bahçesi, uzun masalar, bolca çiçek...
Sahilde gün batımı eşliğinde, tatlı bir havanın hakim olduğu bir ortam.
Klasik bir düğün salonu olacak gibime geliyor.
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Düğün sabahı uyandığında ilk işin ne olur?
"Her şey mükemmel olmalı!" diye organizasyonu bir kez daha kontrol etmek.
En yakın arkadaşlarımla uzun bir kahvaltı yaparım. Strese gerek yok.
Denizin sesini dinleyerek meditasyon yapmak. Sakinleşmem lazım.
"Acaba son anda kaçsam mı?" diye şaka yapmak. Şakaaa!
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Gelinliğini ilk gören kişinin tepkisi ne olmalı?
"Vay canına, tam bir prenses olmuşsun!"
"Bu gelinlik tam senlik! Sade ama büyüleyici."
"Ne kadar doğal ve zarif görünüyor!"
"Bu kadar aykırı bir gelinlik giyeceğini tahmin ediyordum!"
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Bir düğün davetiyesi tasarlasaydın nasıl olurdu?
Altın varaklı, zarif ve klasik.
El yapımı kraft kağıdı, minimal ama şık bir tasarım.
Deniz kabuğu veya hafif pastel tonlarla süslenmiş, huzurlu görünen bir davetiye.
Siyah fon, gotik yazı tipi ve belki biraz mermer deseni.
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Gelinlik denince aklına ilk gelen kelime…
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Gelin buketin nasıl bir şey olurdu?
Beyaz güller olurdu. Biraz da lavanta.
Papatya ve yaban çiçeklerinin ağırlıkta olduğu bir buket isterdim.
Kocaman bir şakayık buketi çok güzel olurdu.
Beyaz zambak isterdim. Şık ve zarif.