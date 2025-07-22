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Hangi emoji seni anlatıyor?

Artık hislerimizi cümlelerle değil, emojilerle anlatıyoruz... Peki ya seni en iyi anlatan emoji hangisi? Gülmekten yerlere mi yatıyorsun, dramatik misin, yoksa sinsi bir gülümsemenin ardına mı saklanıyorsun? Testi çöz, emojini seçelim. 👇

Hangi emoji seni anlatıyor?

Hangi emoji seni anlatıyor?

1/8

Mesajaşırken gün içinde en çok hangisini yazarsın?

Mesajaşırken gün içinde en çok hangisini yazarsın?
Çabuk anlat, bekliyorum!
2 dakika arayayım mı?
Bugün bitmek bilmiyor ya!
2/8

Karşı taraf komik bir şey yazdı, mesajda nasıl tepki verirsin?

Karşı taraf komik bir şey yazdı, mesajda nasıl tepki verirsin?
Random gülerim, "Asdfghs"
😂😂😂😂
Ahahahahaha
3/8

Tipik bir hafta sonun nasıl geçer?

Tipik bir hafta sonun nasıl geçer?
Arkadaşlarımla plan yaparım.
Evimle ilgilenirim; temizlik, yemek, ütü...
Evde battaniye altında film & çay keyfi!
4/8

Aşağıdaki durumlardan hangisi seni çok sinirlendirir?

Aşağıdaki durumlardan hangisi seni çok sinirlendirir?
Mesajımın okunup cevap verilmemesi.
Arkadaş WhatsApp grubunda plan yapmaya çalışınca deliriyorum!
Müsait değilim dediğim halde ses kaydı gönderen o arkadaş...
5/8

Bir arkadaşın üzgün olduğunu söyledi. Ne yaparsın?

Bir arkadaşın üzgün olduğunu söyledi. Ne yaparsın?
Anında sesli mesaj atar, kahkahaya boğarım!
Onu dışarı çıkarıp yeni kombinlerle moral veririm.
Kendim de üzülürüm, birlikte ağlarız...
6/8

En çok hangi tür dizi/film izlersin?

En çok hangi tür dizi/film izlersin?
Romantik komediye bayılırım!
Korku ve gerilim!
Dram. Bol gözyaşı...
7/8

Peki, seni hangi renk daha net tanımlar?

Peki, seni hangi renk daha net tanımlar?
Pembe gibi cıvıl cıvıl, dikkat çekiciyim!
Kırmızı gibi çekici ve tutkuluyum!
Siyah gibi asil ve gizemliyim!
8/8

Bir partiye katıldın diyelim, seni nerede buluruz?

Bir partiye katıldın diyelim, seni nerede buluruz?
Arkadaş grubunun ortasında kahkaha atarken!
Sessizce bir köşede sohbet ederken.
En iyi ışıkta selfie çekerken.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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