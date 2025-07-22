Hangi emoji seni anlatıyor?

1/8 Mesajaşırken gün içinde en çok hangisini yazarsın? Çabuk anlat, bekliyorum! 2 dakika arayayım mı? Bugün bitmek bilmiyor ya!

2/8 Karşı taraf komik bir şey yazdı, mesajda nasıl tepki verirsin? Random gülerim, "Asdfghs" 😂😂😂😂 Ahahahahaha

3/8 Tipik bir hafta sonun nasıl geçer? Arkadaşlarımla plan yaparım. Evimle ilgilenirim; temizlik, yemek, ütü... Evde battaniye altında film & çay keyfi!

4/8 Aşağıdaki durumlardan hangisi seni çok sinirlendirir? Mesajımın okunup cevap verilmemesi. Arkadaş WhatsApp grubunda plan yapmaya çalışınca deliriyorum! Müsait değilim dediğim halde ses kaydı gönderen o arkadaş...

5/8 Bir arkadaşın üzgün olduğunu söyledi. Ne yaparsın? Anında sesli mesaj atar, kahkahaya boğarım! Onu dışarı çıkarıp yeni kombinlerle moral veririm. Kendim de üzülürüm, birlikte ağlarız...

6/8 En çok hangi tür dizi/film izlersin? Romantik komediye bayılırım! Korku ve gerilim! Dram. Bol gözyaşı...

7/8 Peki, seni hangi renk daha net tanımlar? Pembe gibi cıvıl cıvıl, dikkat çekiciyim! Kırmızı gibi çekici ve tutkuluyum! Siyah gibi asil ve gizemliyim!