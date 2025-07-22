Hangi emoji seni anlatıyor?

1/8
Mesajaşırken gün içinde en çok hangisini yazarsın?
Bugün bitmek bilmiyor ya!
2/8
Karşı taraf komik bir şey yazdı, mesajda nasıl tepki verirsin?
Random gülerim, "Asdfghs"
3/8
Tipik bir hafta sonun nasıl geçer?
Arkadaşlarımla plan yaparım.
Evimle ilgilenirim; temizlik, yemek, ütü...
Evde battaniye altında film & çay keyfi!
4/8
Aşağıdaki durumlardan hangisi seni çok sinirlendirir?
Mesajımın okunup cevap verilmemesi.
Arkadaş WhatsApp grubunda plan yapmaya çalışınca deliriyorum!
Müsait değilim dediğim halde ses kaydı gönderen o arkadaş...
5/8
Bir arkadaşın üzgün olduğunu söyledi. Ne yaparsın?
Anında sesli mesaj atar, kahkahaya boğarım!
Onu dışarı çıkarıp yeni kombinlerle moral veririm.
Kendim de üzülürüm, birlikte ağlarız...
6/8
En çok hangi tür dizi/film izlersin?
Romantik komediye bayılırım!
7/8
Peki, seni hangi renk daha net tanımlar?
Pembe gibi cıvıl cıvıl, dikkat çekiciyim!
Kırmızı gibi çekici ve tutkuluyum!
Siyah gibi asil ve gizemliyim!
8/8
Bir partiye katıldın diyelim, seni nerede buluruz?
Arkadaş grubunun ortasında kahkaha atarken!
Sessizce bir köşede sohbet ederken.
En iyi ışıkta selfie çekerken.