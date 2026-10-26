Dolabındaki kıyafetlere göre günlük hayattaki önceliğini buluyoruz!

1/8 Sabah dolabını açtığında ilk neye yönelirsin? Rahat bir eşofman takımına. Şık bir pantolon ve gömleğe. O gün modumu yansıtan parçalara. Tişört ve jean her zaman kurtarır!

2/8 Dolabında en çok hangi parça var? Oversize tişört ve sweatshirtler. Ceket, gömlek ve klasik pantolonlar. Dikkat çeken, iddialı kıyafetler! Her kombine uyan basic parçalar.

3/8 Yeni bir kıyafet alırken seni en çok ne etkiler? İçinde rahat hareket edebilmek. Kaliteli ve zamansız olması. Herkesin dönüp bir daha bakması. Birçok parçayla kombinlenebilmesi.

4/8 Plansız bir davet aldın. Ne giyersin? Rahat ama havalı bir kombin yaparım. Baştan aşağı özenli görünürüm. En iddialı parçamı ortaya çıkarırım. En risksiz kombinimi seçerim.

5/8 Dolabında en çok hangi renkler yer alıyor? Gri, siyah ve nötr tonlar. Bej, lacivert ve beyaz. Canlı renkler ve cesur desenler! Her renkten biraz var.

6/8 Bir kıyafeti tekrar tekrar giyme sebebin hangisi? İçinde kendimi çok rahat hissetmem. Her seferinde şık görünmem. Bana kendimi özel hissettirmesi. Her ortamda giyilebilmesi.

7/8 Alışverişe çıktın ama sadece bir parça alabileceksin. Hangisini seçersin? Yumuşacık bir eşofman takımı. Şık ve kaliteli bir blazer ceket. Göz alıcı, iddialı bir elbise. Her şeyle giyebileceğim basic bir tişört.