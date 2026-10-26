Dolabındaki kıyafetlere göre günlük hayattaki önceliğini buluyoruz!

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Sabah dolabını açtığında ilk neye yönelirsin?
Rahat bir eşofman takımına.
Şık bir pantolon ve gömleğe.
O gün modumu yansıtan parçalara.
Tişört ve jean her zaman kurtarır!
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Dolabında en çok hangi parça var?
Oversize tişört ve sweatshirtler.
Ceket, gömlek ve klasik pantolonlar.
Dikkat çeken, iddialı kıyafetler!
Her kombine uyan basic parçalar.
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Yeni bir kıyafet alırken seni en çok ne etkiler?
İçinde rahat hareket edebilmek.
Kaliteli ve zamansız olması.
Herkesin dönüp bir daha bakması.
Birçok parçayla kombinlenebilmesi.
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Plansız bir davet aldın. Ne giyersin?
Rahat ama havalı bir kombin yaparım.
Baştan aşağı özenli görünürüm.
En iddialı parçamı ortaya çıkarırım.
En risksiz kombinimi seçerim.
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Dolabında en çok hangi renkler yer alıyor?
Gri, siyah ve nötr tonlar.
Canlı renkler ve cesur desenler!
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Bir kıyafeti tekrar tekrar giyme sebebin hangisi?
İçinde kendimi çok rahat hissetmem.
Her seferinde şık görünmem.
Bana kendimi özel hissettirmesi.
Her ortamda giyilebilmesi.
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Alışverişe çıktın ama sadece bir parça alabileceksin. Hangisini seçersin?
Yumuşacık bir eşofman takımı.
Şık ve kaliteli bir blazer ceket.
Göz alıcı, iddialı bir elbise.
Her şeyle giyebileceğim basic bir tişört.
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Gardırobunu baştan düzenleyeceksin. İlk adımın hangisi olur?
Rahatsız olduğum her şeyi elerim.
Kalitesiz ve modası geçenleri çıkarırım.
Tarzımı yansıtmayanları gönderirim.
Kullanmadığım her şeyi ayıklarım.