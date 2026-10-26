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Dolabındaki kıyafetlere göre günlük hayattaki önceliğini buluyoruz!

Dolabın sadece tarzını değil, hayatta nelere öncelik verdiğini de ele veriyor olabilir! Kimi rahatlığından ödün vermez, kimi her an şık görünmek ister, kimi de dolabını özel günler için sakladığı parçalarla doldurur. Peki kıyafet seçimlerine göre günlük hayatta en çok neye önem veriyorsun? 👇

Dolabındaki kıyafetlere göre günlük hayattaki önceliğini buluyoruz!

Dolabındaki kıyafetlere göre günlük hayattaki önceliğini buluyoruz!

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Sabah dolabını açtığında ilk neye yönelirsin?

Sabah dolabını açtığında ilk neye yönelirsin?
Rahat bir eşofman takımına.
Şık bir pantolon ve gömleğe.
O gün modumu yansıtan parçalara.
Tişört ve jean her zaman kurtarır!
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Dolabında en çok hangi parça var?

Dolabında en çok hangi parça var?
Oversize tişört ve sweatshirtler.
Ceket, gömlek ve klasik pantolonlar.
Dikkat çeken, iddialı kıyafetler!
Her kombine uyan basic parçalar.
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Yeni bir kıyafet alırken seni en çok ne etkiler?

Yeni bir kıyafet alırken seni en çok ne etkiler?
İçinde rahat hareket edebilmek.
Kaliteli ve zamansız olması.
Herkesin dönüp bir daha bakması.
Birçok parçayla kombinlenebilmesi.
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Plansız bir davet aldın. Ne giyersin?

Plansız bir davet aldın. Ne giyersin?
Rahat ama havalı bir kombin yaparım.
Baştan aşağı özenli görünürüm.
En iddialı parçamı ortaya çıkarırım.
En risksiz kombinimi seçerim.
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Dolabında en çok hangi renkler yer alıyor?

Dolabında en çok hangi renkler yer alıyor?
Gri, siyah ve nötr tonlar.
Bej, lacivert ve beyaz.
Canlı renkler ve cesur desenler!
Her renkten biraz var.
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Bir kıyafeti tekrar tekrar giyme sebebin hangisi?

Bir kıyafeti tekrar tekrar giyme sebebin hangisi?
İçinde kendimi çok rahat hissetmem.
Her seferinde şık görünmem.
Bana kendimi özel hissettirmesi.
Her ortamda giyilebilmesi.
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Alışverişe çıktın ama sadece bir parça alabileceksin. Hangisini seçersin?

Alışverişe çıktın ama sadece bir parça alabileceksin. Hangisini seçersin?
Yumuşacık bir eşofman takımı.
Şık ve kaliteli bir blazer ceket.
Göz alıcı, iddialı bir elbise.
Her şeyle giyebileceğim basic bir tişört.
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Gardırobunu baştan düzenleyeceksin. İlk adımın hangisi olur?

Gardırobunu baştan düzenleyeceksin. İlk adımın hangisi olur?
Rahatsız olduğum her şeyi elerim.
Kalitesiz ve modası geçenleri çıkarırım.
Tarzımı yansıtmayanları gönderirim.
Kullanmadığım her şeyi ayıklarım.
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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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