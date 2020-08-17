Hangi esansiyel yağ, hangi faydayı sağlıyor? Bunları bilenler hayatta bir adım önde...

Doğanın insanlığa sunduğu mucizelerden biri olan esansiyel yağlar, türüne göre değişen birçok yararlı özelliğe sahiptir. Geçmişten günümüze aktarılan kullanım alanlarıyla temizlikten bakıma, fiziksel sağlıktan ruhsal rahatlamaya kadar pek çok alanda başarılı sonuçlar sağlar. Uçucu yağ da denen esansiyel yağlar sayesinde günlük hayatınızı kolaylaştıran etkili çözümler elde edebilirsiniz!
EV TEMİZLİĞİNDE ESANSİYEL YAĞ KULLANIMI
Limon yağı, limon otu yağı ve çay ağacı yağı ev temizliğinde mükemmel sonuç veren esansiyel yağlardandır.
Limon yağı antiseptik ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Mutfak ve banyo temizliğinde kullandığınız suya birkaç damla uçucu yağ katarak bakterilere karşı savaşabilirsiniz. Limon otu yağı da antibakteriyeldir. Mantar oluşumunu engeller ve ferahlık verir. Birkaç damlasını banyo suyuna ekleyerek kişisel temizliğinizde ve ev temizliğinde kullanabilirsiniz.
Çay ağacı yağı temizlik için kullanıldığında mükemmel sonuç verir. Mutfak ve banyo temizliğinde limon yağıyla birlikte birkaç damla çay ağacı yağından da faydalanıp kirlere ve mikroplara karşı ekstra güçlü bir etki elde edebilirsiniz.
GÜZELLİK VE BAKIMDA ESANSİYEL YAĞLARIN ETKİSİ
Çay ağacı yağı, çam terebentin yağı, biberiye yağı ve lavanta yağı güzellik ve bakım alanında kullanılan en popüler esansiyel yağlardır.
Çay ağacı yağı sivilcelerin bir numaralı düşmanıdır. Suyla seyrelttiğiniz yağı sivilcenizin üzerine sürerek kurutucu ve iyileştirici etkisinden faydalanabilirsiniz.
Saç bakımının yıldızı çam terebentin, kepeklere savaş açar ve saç dökülmelerini engeller. Şampuanınıza birkaç damla çam terebentin ve biberiye yağı ekleyerek hem saç problemlerini giderebilir hem de saçlarınıza hacim kazandırabilirsiniz!
SAĞLIK İÇİN KULLANILAN ESANSİYEL YAĞLAR
Kekik yağı, ada çayı yağı, nane yağı ve lavanta yağı hem ruhsal hem fiziksel sağlık için oldukça faydalıdır.
Kekik yağı üst solunum yolu rahatsızlıkları için birebirdir. Grip ve soğuk algınlığı belirtilerine karşı savaşır.
Ada çayı yağı kadınların bir numaralı yardımcısıdır. Hem adet hem de menopoz döneminde kullanılan ada çayı yağı regl sancılarını azaltır ve menopozda yaşanan problemleri hafifletir.
Sıklıkla baş ağrısı çekenler nane yağı mucizesinden faydalanabilir. Birkaç damla nane yağıyla şakaklarınıza masaj yaparsanız kısa sürede ağrının hafiflediğini görebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum