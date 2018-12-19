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Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Tekirdağ ve Çanakkale'den kar tatili haberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

Çanakkale ve Tekirdağ'dan 'okullar tatil' haberi geldi. Sabah saatlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla öğrenci ve veliler "Çanakkale'de okullar tatil mi? Tekirdağ'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyordu. Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da il genelinde iki gün, Çanakkale'de ise Gelibolu ve Biga ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı arttırdı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU!

İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

TEKİRDAĞ'DA İKİ GÜN OKULLAR TATİL

Tekirdağ il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Karar gereği hamilelerle engelliler de idari izinli sayılacak.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ogretmenlere yaradi ztn kalma sinavin anlami yok onlar otursun bulcama cozsunler egitimi bosvermisler
Kar yağsa da tatil yaptırsak diyen zihniyetle bu ülke ileri gitmez. utanmasalar çocukları pamuklara saracaklar. Çocuklar zorluğu görmeden buyuyorlar . Gelecekte nelerle karşılaşacağımizi bilmiyoruz . Pasif genclik yetistiriyoruz
ne eğitimi veriyorsunuz üniversiteden çıkan işsiz
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