Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? Tekirdağ ve Çanakkale'den kar tatili haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Alınan bilgiye göre, Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı arttırdı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU!

İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

TEKİRDAĞ'DA İKİ GÜN OKULLAR TATİL

Tekirdağ il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Karar gereği hamilelerle engelliler de idari izinli sayılacak.



