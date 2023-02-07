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Hangi illere araçla girişi yasaklandı? Özel araçla giriş yasaklanan iller hangileri? Fuat Oktay duyurdu

07.02.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangi illere araçla giriş yasaklandı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi ile ilgili alınan son dakika kararını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişi durduruldu. Peki, Hangi illere araçla girişi yasaklandı? Özel araçla giriş yasaklanan iller hangileri? İşte tüm ayrıntılar..

Hangi illere araçla girişi yasaklandı? Özel araçla giriş yasaklanan iller hangileri? Fuat Oktay duyurdu

AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedilen depremlerle ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi ile ilgili alınan son dakika kararını açıkladı. Depremden etkilenen bazı bölgelere sivil araç girişi yasaklandı. Peki, özel araçla giriş yasaklanan iller hangileri? İşte tüm ayrıntılar...

HANGİ İLLERE ARAÇLA GİRİŞİ YASAKLANDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi ile ilgili alınan son dakika kararlarını açıkladı. Oktay yaptığı son açıklamasında; “Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir” ifadelerini kullandı.

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DEPREM SONRASI KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE DİĞER İLLERDEKİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Oktay, ayrıca depremden etkilenen illerdeki güncel ölü ve yaralı sayılarını da açıkladı. Buna göre acı bilanço şöyle oldu:

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Kahramanmaraş: 530 can kaybı, 2 bin 900 yaralı.
Hatay: 872 can kaybı - 2 bin 766 yaralı.
Osmaniye: 293 can kaybı - 1315 yaralı.
Adıyaman: 720 can kaybı - 400 yaralı.
Diyarbakır 92 can kaybı - 770 yaralı.
Şanlıurfa 95 can kaybı - 1791 yaralı.
Antep 481 can kaybı - 3 bin 890 yaralı.
Adana 146 can kaybı - 2 bin 611 yaralı.
Malatya 166 can kaybı - 3 bin 298 yaralı.
Elazığ 2 can kaybı - 376 yaralı.

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