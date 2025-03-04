Hangi kumaş nasıl ütülenmeli? Kumaş türlerine göre ütü rehberi

1. Pamuklu kumaşlar için bol buhar şart!

Ne kadar kaliteli olursa olsun, ütüsüz bir pamuklu kıyafet anında buruşmaya ve özensiz bir görüntü oluşturmaya mahkum. Bu yüzden pamukluları ütülerken yüksek ısı ve bol buhar kullanmalısın. Eğer kırışıklıklar inatçıysa ütüye başlamadan önce kıyafetin üzerine hafifçe su püskürtmeyi deneyebilirsin.

2. Keten kumaşlarda su spreyi kullanmayı unutma.

Kırışıklıklarıyla ünlü keten kumaşlarla başa çıkmak için yüksek ısıda bol buhar kullanmak bir gereklilik. Ama bu bile bazen yetmeyebilir! En iyi sonucu almak için ütüye başlamadan önce kıyafeti su spreyiyle hafifçe nemlendir. Ütüyü kumaşın tersinden yapman da parlama ve iz oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

3. Üstün teknolojisiyle ütüleme deneyimini kolaylaştıran Philips Azur 8000 Serisi

Philips Azur 8000 Serisi, ütü yapmayı zahmet olmaktan çıkaran 3000 W gücü sayesinde hızlıca ısınarak zamandan tasarruf ettirirken 260 g'a kadar ulaşan turbo buhar özelliği ile en inatçı kırışıklıkları bile zahmetsizce açabiliyor. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde yanık riskini ortadan kaldırarak her kumaşa uygun güvenli ütüleme sunuyor. Akıllı DynamIQ otomatik buhar teknolojisi ise hareketlerinizi algılayarak ihtiyacınız olan miktarda buhar verirken durduğunuzda buhar çıkışını keserek enerji tasarrufu sağlıyor.

4. İpek kumaşlarda buharı uzaktan ver.

İpek, hassas ve lüks bir kumaş olduğu için direkt ütüyle temas ettirmek büyük risk taşır. İpek kıyafetlerini ütülerken mümkünse tersten ve düşük ısıda işlem yap. Ama en güvenli yöntem, ütünün buhar fonksiyonunu kullanarak kırışıklıkları açmaktır. Kıyafeti askıya as ve ütünün buharını uzaktan tutarak hafif hafif kırışıklıkları yumuşat.

5. Polyester ve sentetik kumaşlara düşük ısı uygula.

Polyester, naylon ve diğer sentetik kumaşlar genellikle dayanıklı olsa da yüksek ısıya karşı oldukça hassastır. Eğer ütünü çok sıcak ayarda kullanırsan kumaş anında eriyebilir veya yapışabilir! Bu yüzden sentetik kumaşları ütülerken düşük ısıda ve hafif buharla ütü yap.

6. Yünlü kıyafetleri buharın gücüyle açmaya çalış.

Yünlü kıyafetler genellikle ütü gerektirmez ancak bazen hafif kırışıklıklar oluşabilir. Direkt ütü yapmak yerine kıyafeti askıya as ve buharlı ütüyü hafifçe yaklaştırarak kırışıklıkları açmaya çalış. Eğer ütü gerekiyorsa dokusu zarar görmesin diye kıyafetin üzerine ince bir bez koyarak düşük ısıda ve buhar desteğiyle ütüle.

7. Kadife ve süet kumaşlara ütü değdirme.

Kadife ve süet kumaşlar ütüyle temas ettiğinde dokusunu kaybeder ve tel tel olabilir. Bu yüzden bu tür kumaşları ütülemek yerine sadece buharla kırışıklıklarını açmak en iyisi. Kadife bir kıyafeti ütülemek zorundaysan ters çevirerek ve üzerine kalın bir bez koyarak çok düşük ısıda ütü yapabilirsin.

8. Dantel ve hassas kumaşları ters çevirerek ütüle.

Dantel gibi hassas kumaşları ütülerken direkt olarak ütüyü temas ettirme. Bunun yerine kıyafetin tersini çevir ve düşük ısıda hafif buharla ütüle. Hatta mümkünse ütü yerine sadece buhar kullanarak kırışıklıkları aç.

9. Saten kumaşları parlatmadan ütüle.

Saten kumaşlar yüksek ısıya karşı çok hassas ve eğer yanlış şekilde ütülenirse kumaş üzerinde parlak izler oluşabilir. Bunu önlemek için saten kıyafetlerini ters çevirerek düşük ısıda ve hafif buharla ütülemeye özen göster.

10. Deri ve suni deri üzerine buhar uygula.

Deri ve suni deri kıyafetleri asla doğrudan ütülememelisin! Eğer kırışıklık varsa kıyafetinin üzerine temiz bir bez koy ve buharlı ütününün en düşük derecesini ayarlayarak baskı uygulamadan kırışıklıkları aç.

11. Denim kumaşlarda yüksek ısı ve buhar kullan.

Denim kumaşlar oldukça dayanıklıdır, bu yüzden ütülerken yüksek ısı ve bol buhar kullanabilirsin. Daha iyi sonuç almak için ütü yapmadan önce kıyafeti hafifçe nemlendirmek de iyi bir yöntem olacaktır.

12. Çift katlı ve astarı olan kıyafetlerin içini de ütüle.

Takım elbiseler ve astarlı ceketler gibi kıyafetlerin sadece dışını değil astarını da ütüle. Burada dikkat etmen gereken nokta, astarının hangi kumaştan yapıldığını bilmen. Eğer etiketinde yazmıyorsa ya da bilmiyorsan her ihtimale karşı en düşük ısı ayarda iç kısma buhar vererek kırışıklıkları gidermeye çalış.