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Hangi malzemelerle harikalar yaratabilirsin?

05.03.2025 12:02
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Kendi ellerinle bir şeyler üretmeyi seviyorsan, bu test tam sana göre! Hangi malzemelerle en iyi DIY projelerini yapabileceğini keşfetmek için hemen teste başla! 👇

Hangi malzemelerle harikalar yaratabilirsin?

Hangi malzemelerle harikalar yaratabilirsin?

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Boş bir günün var ve üretken olmak istiyorsun. İlk iş olarak ne yaparsın?

Boş bir günün var ve üretken olmak istiyorsun. İlk iş olarak ne yaparsın?
DIY projelerim için örnek videolar izlerim.
Mutfağa girer yeni tarifler denerim.
Evdeki tüm eski ve kullanmadığım eşyaları ortaya çıkarırım.
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Kendini en çok hangi ortamda rahat hissediyorsun?

Kendini en çok hangi ortamda rahat hissediyorsun?
Renk renk kumaşlar ve dikiş makinesiyle dolu bir odada.
Alışverişteyken!
Boya ve tuvalin başında saatlerce uğraşırken.
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Peki bir DIY projesine başlayacak olsan ilk hangisiyle başlarsın?

Peki bir DIY projesine başlayacak olsan ilk hangisiyle başlarsın?
Eski kıyafetleri baştan yaratmak.
Paletlerden masa ya da raf yapmak.
Özgün takılar ve aksesuarlar tasarlamak.
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Şu an yaptığın mesleği değiştirmen gerekti diyelim, aşağıdakilerden hangisini seçersin?

Şu an yaptığın mesleği değiştirmen gerekti diyelim, aşağıdakilerden hangisini seçersin?
Moda tasarımcısı! Çünkü modayla aram çok iyi.
Ressam! Bence bende o yetenek var!
Mimar olurdum. Daha teknik biriyim.
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Bir arkadaşın evini dekore etmek için senden yardım etmeni istiyor. Onun için nasıl bir salon tasarlarsın?

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Evinde bazı şeyleri değiştirme kararı aldın fakat her şeyi kendin yapacaksın. Nasıl bir yol izlersin?

Evinde bazı şeyleri değiştirme kararı aldın fakat her şeyi kendin yapacaksın. Nasıl bir yol izlersin?
Öncelikle ahşap işçiliğine girişirim. Güzel bir kitaplık yaparak başlayabilirim.
Önce salonum için rengarenk perdeler dikerdim.
Evim için yeni aksesuarlar yapardım. Çerçeve, duvar süsü gibi.
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Peki, arkadaşların sana hangi konuda en çok danışır?

Peki, arkadaşların sana hangi konuda en çok danışır?
Moda konusunda, çünkü seçimlerime güvenirler.
Bir şeyi tamir etmek veya baştan yapmak için.
Ev dekorasyonu konusunda fikir almak için.
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Son olarak, ilk DIY projen başarısız olursa ne yaparsın?

Son olarak, ilk DIY projen başarısız olursa ne yaparsın?
Malzemeleri tekrar gözden geçirir ve en baştan denerim.
Yeni bir teknik öğrenmeye çalışırım.
Projelerime bir süre ara veririm.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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