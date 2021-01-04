Motorlar taşıtları hareket ettirmeye yarayan üniteler olarak bilinir. Amaçları farklı olduğu için farklı piston ve çalışma prensiplerine sahipler. Çalışma prensipleri fazlasıyla farklı olduğu için bunları size örnekler ile anlatmak istedik. Hangi motor tipinde pistonlar nasıl çalışıyor?

SIRALI (I) MOTORLAR

Aslında en basit mantığa sahip olan motorlardır. Günümüz motorlarının tamamında çalışma hareket şekli aynı olan motor prensibidir. Pistonlar yere dik olarak çalışır. Düşük güç ve hacim üretmek için kullanılan motor tipidir.

3 SİLİNDİRLİ (I3)

Son dönemin belki de en trend motor tiplerindendir. Down Sizing mantığı ile hacmi küçültülen dört silindirli motorların hemen hepsi 3 silindire dönmektedir.

KİMLER KULLANIYOR?

• BMW ve Mini modellerinin 1.5 litre turbo-benzinli ve turbo-dizel motorları 3 silindirli olarak geliyor.

• VW 1.0 litre TSI makinelerinin tamamı 3 silindir

• Ford 1.0 litre Ecoboost 3 silindir olarak üretilir. Ödüllü bir motordur.

• Opel 1.0 litre motoru da 3 silindir olarak üretilir.

• Peugeot 1.2 Puretech, Fransız üreticinin bu minik makinesi SUV modellerine bile güç verebilecek kadar yetenekli ve sadece 3 silindir.

• Renault 0.9 TCe, diğer bir Fransız üreticinin başarılı 3 silindir motorlarından biridir. Bunun yanına ek olarak 1.3 litrelik yeni 3 silindirli benzinli motor da ürün gamında bulunmakta.