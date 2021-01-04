Motorlar taşıtları hareket ettirmeye yarayan üniteler olarak bilinir. Amaçları farklı olduğu için farklı piston ve çalışma prensiplerine sahipler. Çalışma prensipleri fazlasıyla farklı olduğu için bunları size örnekler ile anlatmak istedik. Hangi motor tipinde pistonlar nasıl çalışıyor?
Aslında en basit mantığa sahip olan motorlardır. Günümüz motorlarının tamamında çalışma hareket şekli aynı olan motor prensibidir. Pistonlar yere dik olarak çalışır. Düşük güç ve hacim üretmek için kullanılan motor tipidir.
Son dönemin belki de en trend motor tiplerindendir. Down Sizing mantığı ile hacmi küçültülen dört silindirli motorların hemen hepsi 3 silindire dönmektedir.
• BMW ve Mini modellerinin 1.5 litre turbo-benzinli ve turbo-dizel motorları 3 silindirli olarak geliyor.
• VW 1.0 litre TSI makinelerinin tamamı 3 silindir
• Ford 1.0 litre Ecoboost 3 silindir olarak üretilir. Ödüllü bir motordur.
• Opel 1.0 litre motoru da 3 silindir olarak üretilir.
• Peugeot 1.2 Puretech, Fransız üreticinin bu minik makinesi SUV modellerine bile güç verebilecek kadar yetenekli ve sadece 3 silindir.
• Renault 0.9 TCe, diğer bir Fransız üreticinin başarılı 3 silindir motorlarından biridir. Bunun yanına ek olarak 1.3 litrelik yeni 3 silindirli benzinli motor da ürün gamında bulunmakta.
Piyasada bulunan 1.2lt-2.8lt arası motorların neredeyse tamamı 4 silindirli olarak gelir. Mantık olarak tek silindirli ve 3 silindirli makinalardan oldukça kolay çalışır.
Bu silindir sayısı ile modeller güç yükseltmeye başlayabilir. BMW 3.0 litre benzinli ve dizel motorları 6 silindir olarak gelir. Halk ağzında “Ciğerli makine” olarak da bilinir.
Buradaki mantık aslında İki tane 3, 4 veya 6 silindirli pistonların 90 derecelik açıyla birlikte çalışmaları olarak özetlenebilir. Bu motorların çalışma prensipleri aşağıdaki gibidir.
BMW’nin bazı motorları ve tüm markaların 3.0 ve 4.0 litre arası motorları V tipi motora sahiptir.
V6 motor mantığı ile çalışma şekli aynıdır. Genelde tüm markaların 4.0 litre – 6.0 litre arasındaki motorları bu piston adediyle çalışır.
Piston sayısı 10 adet olan motorlardır. Burada piston sayısının artması gücünde fazlasıyla artmasına katkı sağlar. Bu motorlara örnek olarak Audi’nin 5.2 litrelik motoru örnek gösterilebilir. Ayrıca Lamborghini Huracan’da yer alan makine de 10 pistonlu olarak gelmekte.
12 silindirin aynı anda hareket ettiği motor tipleridir. Burada BMW’nin 6 litrelik makineleri, Mercedes’in 5.5 litrelik makineleri ve Aston Martin’in 5.9 litrelik makinesi örnek gösterilebilir.
V motor tipinin daha da karmaşıklaşmış halidir bu motor tipi 4 tane 3 veya 4 silindirli sıralı motorun karşılıklı olarak yaklaşık 90 dereceyle çalıştığı motorlardır.
Bentley’nin 6.0 litre motoru bu silindirli üniteye örnektir. Oldukça karmaşık çalışma prensibine sahiptir.
Bugatti’nin 8.0 litre litrelik motoru bu piston sayısı ile çalışan motorlara örnektir. Güç üretimi oldukça yüksektir.
W motor mantığının tek taraflı olarak çalışanı gibi düşünülebilir.
VW Bora’nın 2.3 litrelik motoru sadece bir örnektir.
Volkswagen Golf VR6, bu motor tipine örnek olan bir otomobildir.
Adından da anlaşılacağı gibi boksörlerin kollarının çalıştığı doğrultuda paralel olarak hareket ederler. Pistonlar 180 derece açıyla karşılıklı olarak çalışarak motora güç verir.
Bu tip motoru en çok kullanan markalardan biri ise Subaru’dur Subaru’nun 2.0 litrelik atmosferik motoru bu mantık ile çalışmaktadır. Ek olarak Subaru’nun 2.0 litre turbo makinesi de bu motor çalışma prensibindedir.
Bu motor tipinde Porsche’nin 2.7 litrelik makinesi örnek olabilir. Bunun yanında Porsche 3.0lt, 3.8lt makineleri bu mantıkta üretilir.
Rotary efsanesi bu tarz motor tipiyle doğmuştur. Mantık olarak düşük hacim yüksek güç üretimi sağlayan ünitelerdir.
Bir piston yardımıyla çalışan makinelerdir. Genellikle 1. Dünya savaşı uçaklarında bu tarz motorlar kullanılırdır.
Belki de Wankel efsanesinin başlamasına tek neden bu motorlardır. Genelde düşük hacimlidir ancak, ürettiği motor gücü oldukça farklıdır. En efsane örnek ise Mazda RX-8’in motorudur. 1.2 litre hacminde olan bu motor, araca büyük bir güç sağlar.
Genellikle 2.Dünya savaşı uçakları ve bazı tanklarda bu motor tipi yer alır. Ayrıca küçük uçaklarda da bu motor mantığı yer almaktadır.