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Hangi pirinç daha iyi? Pirinç almadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler

24.01.2025 11:56
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Mutfağımızın olmazsa olmaz tahıllarından pirinçle ilgili bilmeniz gereken detaylar var. Kepekli, baldo, basmati derken birçok çeşit pirinç bulunuyor. Peki ama bunlardan hangisi sizin için daha uygun? Cevabı haberimizde.

Hangi pirinç daha iyi? Pirinç almadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler

Eğer insülin direnciniz varsa veya şeker hastasıysanız kepekli pirinç tam size göre. Kilonuzla ilgili bir probleminiz yoksa ve lezzet düşkünü biriyseniz o zaman baldo pirinci gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kilonuzla ilgili bir probleminiz varsa, kilo vermek istiyorsanız veya spor yapıyorsanız sizin için en ideal pirinç basmati pirinçtir.

KEPEKLİ PİRİNÇ

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Lif oranı daha yüksek. Az işlemden geçerek soframıza ulaşan bu pirinç, kabızlık problemi olup pilav yemek isteyenler için en idealidir.

BALDO PİRİNÇ

pilav

Lezzet ve kıvam açısından alışık olduğumuz ama basit karbonhidrat değeri en yüksek olan pirinç çeşididir. Kan şekerini hızla yükseltir ve sonrasında hızla düşmesine neden olur.

BASMATİ PİRİNÇ

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Glisemik indeksi düşük yani kan şekerinizi birden yükseltmez. Nişasta oranı daha düşük olduğundan hazmı kolaydır. Şişkinlik yapmaz.

Anahtar Kelimeler:
kepek Pirinç Philips Yaşam Kategorisi
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