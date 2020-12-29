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Hangi renk egzoz dumanı motorda hangi problemin işaretidir?

29.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Hangi renk egzoz dumanı motorda hangi problemin işaretidir?

Sahip olduğumuz arabalar, bir çok detay ile sorunu olup olmadığını bize gösterebilir. Bu tepkiler, duman, ses ve benzer yollar ile size iletilebilir. Hiç egzozdan çıkan dumanın aracın sağlığı ile ilgili olabileceğini düşündünüz mü? Hangi renk egzoz dumanı motorda hangi problemin işaretidir?

Egzoz dumanları çevreyi kirletmenin dışında aracınız ile ilgili bazı sorunları size vermektedir. Burada dumanın rengi, kokusu ve çıkış şekli dahil olmak üzere araçtaki sorun farklılık göstermektedir. İşte, hangi renk egzoz dumanı motorda hangi problemin işaretidir?

egzozdan çıkan beyaz duman

EGZOZDAKİ BEYAZ DUMAN HANGİ SORUNA İŞARET

Aslında en sık rastlanan ve en yanıltıcı olan duman, beyaz renkli olandır. Özellikle kış aylarında fazlaca artan beyaz duman, belli bir süre sonra kaybolmalıdır. Eğer ki ince ve şeffaf su buharı şeklinde olan duman görürseniz, aracınızın contası yanmış olabilir.

egzozdan çıkan gri duman

EGZOZDAKİ GRİ DUMAN HANGİ SORUNA İŞARET

Gri renk dumanda beyaz renk gibi farklı sorunların habercisidir. Gri duman, beyaz renkli gibi masum olmayabilir. Gri duman aracınızda olan birçok sorunun habercisidir. Gri duman çok basit bir sorun da olabilir, çözümü çok pahalıya çıkacak bir onarım da gerektirebilir. Gri duman genelde yanıltıcı olabilir ancak anlaşılması daha rahattır. Ancak beyaz duman tek tip sorunu işaret ederken gri duman bir kaç tip sorunu işaret ediyor olabilir. Çok basit bir şekilde çözülebildiği gibi oldukça büyük masrafta çıkarabilir. Genelde gri duman, aracın yağ yaktığının habercisidir. Genelde bu yağ kaçakları turbodan kaynaklı olur.

ezozdan çıkan siyah duman

EGZOZDAKİ SİYAH DUMAN HANGİ SORUNA İŞARET

Genel olarak siyah duman ise hava yakıt karışımının düzgün olmadığından kaynaklı olur. Hava yakıt karışımı düzgün olmadığında araç genelde siyah duman atar. Bir başka senaryo ise, partikül filtresi dolan araçlar siyah duman atmaya başlar.

mavi duman rengi

EGZOZDAKİ MAVİ DUMAN HANGİ SORUNA İŞARET

Aracın motorunda sorun olduğunu en basit anlayabileceğimiz duman rengidir. Bu dumanı gördüğünüzde araç kesinlikle yağ yakıyordur. Bu yağ yakma işlemi conta veya bloktaki çatlaklardan kaynaklı olabilir.


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