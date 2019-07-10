Hangimiz böyle değiliz? Her kadının ortak noktada buluştuğu gündelik olaylar

İÇ ÇAMAŞIRI ÇEKMECESİNDE ÇİKOLATA
GİYDİĞİNİZ ÇORAPLAR YIRTIK OLSA DA PANTOLONUN ALTINDA GÖRÜNMEZ
ESKİMİŞ OLSA DA UYKU TİŞÖRTLERİNİZDEN VAZGEÇEMEZSİNİZ
BÖYLE BİR ELBİSENİZ VARDIR VE NEREDE GİYECEĞİNİZİ BİLEMEZSİNİZ
'GİYEBİLECEĞİNİZ HİÇBİR ŞEY' OLMAYAN BİR DOLAP
SEVDİĞİNİZ UNUTULMAZ HATIRALARI İÇEREN BİR KUTU
'KİLO VERİRSEM' KOTU
TÜM ÇANTALARINDA BULUNAN 'MİNİ' İLK YARDIM ÇANTASI
TOZ KAPLI SPOR MALZEMELERİ
AĞLAMAK İSTENİLEN ANLAR İÇİN ÇALMA LİSTESİ
BOŞ KREM KUTULARI! 'İHTİYAÇ' OLABİLİR
KOCASININ GÖMLEKLERİNDEN DAHA PAHALI OLAN KÜLOTLAR
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