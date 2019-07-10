KADIN

Hangimiz böyle değiliz? Her kadının ortak noktada buluştuğu gündelik olaylar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Her kadının kendine özgü bir tarzı, ilginç hobileri ve daha birçok şey vardır. Ancak tüm dünyadaki kadınları birleştiren şeyler de var. İşte illüstratör Alena Sofronova'nın çizimiyle her kadının ortak noktada buluştuğu liste.

Hangimiz böyle değiliz? Her kadının ortak noktada buluştuğu gündelik olaylar

İÇ ÇAMAŞIRI ÇEKMECESİNDE ÇİKOLATA

1

GİYDİĞİNİZ ÇORAPLAR YIRTIK OLSA DA PANTOLONUN ALTINDA GÖRÜNMEZ

2

ESKİMİŞ OLSA DA UYKU TİŞÖRTLERİNİZDEN VAZGEÇEMEZSİNİZ

3

BÖYLE BİR ELBİSENİZ VARDIR VE NEREDE GİYECEĞİNİZİ BİLEMEZSİNİZ

4

'GİYEBİLECEĞİNİZ HİÇBİR ŞEY' OLMAYAN BİR DOLAP

5

SEVDİĞİNİZ UNUTULMAZ HATIRALARI İÇEREN BİR KUTU

6

'KİLO VERİRSEM' KOTU

7

TÜM ÇANTALARINDA BULUNAN 'MİNİ' İLK YARDIM ÇANTASI

8

TOZ KAPLI SPOR MALZEMELERİ

9

AĞLAMAK İSTENİLEN ANLAR İÇİN ÇALMA LİSTESİ

10

BOŞ KREM KUTULARI! 'İHTİYAÇ' OLABİLİR

11

KOCASININ GÖMLEKLERİNDEN DAHA PAHALI OLAN KÜLOTLAR

12

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Anahtar Kelimeler:
Alena Sofronova kadınların yaşadığı gündelik olaylar

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