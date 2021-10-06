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Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

05.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modanın aykırı çocuklarından biri de şüphesiz eşofman ve deri ceket kombinler. Vahşi ve isyankar derinin cool ve umursamaz eşofmanlarla bir araya geldiği bu kombinler, rahatına düşkün ama iddiasından vazgeçemeyenlerin açık ara favorisi. Hangover tarzı sevenler, uygun fiyatlı eşofman-deri ceket kombinlerine göz atmaya ne dersiniz?

Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

Şık ama konforlu, iddialı ama sade, basit ama güçlü, cesur ama vurdumduymaz... Evet, doğru tahmin, tabii ki eşofman-deri ceket kombinlerinden bahsediyoruz. Yıllardır birbirinden uzak tuttuğumuz bu parçalar sonunda birbirlerine kavuşuyor. Evden acilen çıkmamız gerektiğinde öylesine yaptığımız bir kombinden moda haftalarına kadar uzanan bu ikili, moda dünyasında her şeyin mümkün olabileceğinin kanıtı. Özellikle yazın rahatlığından sonbaharın koşuşturmasına geçerken yardımımıza koşan bu efsane ikili, sokakların yeni aykırı çifti. Bu stil müdavimi olmaya gönüllü özgür ruhlar, şanslısınız ki en tarz ve en uygun eşofman ve deri ceket kombinlerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

  1. Coolluk denince ilk akla gelen!

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"Modanın zamansız ve ölümsüz materyali deri, en çok hangi kıyafete yakışıyor?" deseydik bu şüphesiz biker ceketler olurdu. Motor kültürünün vazgeçilmez ögesi olan deri biker ceketler, havalı ve asi bir görünüm istediğimizde elimizin ilk gittiği parçalar oluyor. Son zamanların en dikkat çeken markalarından olan Only, bu tasarımıyla benzerlerinden ayrılıyor. Fit kalıbı, mat suni derisi ve fermuar detaylarıyla dikkat çeken bu parça, biker ceketlerde alışık olduğumuz kalın kemerleri çıkararak daha sade bir stil yakalamayı başarmış.

Eşofman-deri ceket kombinlerinizde cool bir rockstar olarak görünmenizi sağlayacak biker ceketi incelemek için buraya tıklayın.

  1. Moda artık tek renk değil.

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    Hangi renk giyeceğine karar veremeyenler, size çok güzel bir haberimiz var. Sezon boyunca mom jeansleri etkisi altına alan kontrast renkler, farklı formları da fethetti. Farklı renklerin aykırı birleşmesinden güç alan bu parçalar, uzun süre hayatımızda olacak gibi duruyor. Gri ve siyahın buluştuğu bu eşofman, dikkat çekici ve cool stil arayanların baş tacı olacak cinsten. Lastikli beli ve kalın kumaşıyla soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak bu parçaya, deri ceket-eşofman kombinlerinizde mutlaka yer verin.

Siz de tarzınızı tek renge sığdıramıyorsanız kontrast eşofmanı bu sayfadan satın alabilirsiniz.

  1. Sonbaharın bitmeyen tutkusu.

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

Yazlık kıyafetler için çok soğuk, kışlık kabanlar için ise çok sıcak olan sonbahar aylarında yardımımıza koşan kapitone ceketleri, deri ile buluşturmaya ne dersiniz? Bella Hadid ile arşa çıkan kapitone tutkusu, deri ceket-eşofman kombinlerinizin yeni starı olmaya aday. Modaya yön veren marka Pull & Bear, kapitone modellerden ilham alan bu tasarımıyla deri cekete bambaşka bir yorum getiriyor. Düşük omuzları, ve dik yakaları ile maskulen bir hava yakalayan deri ceket, eşofman kombinlerinizi zirveye taşıyabilir.

Basic stili ve yumuşacık yapısıyla öne çıkan bu modeli incelemek için tıklayın.

  1. Eğlenceden vazgeçemeyenlere...

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

Renkli, eğlenceli ve rahat kişiliğinizi stilinize yansıtmak artık hiç zor değil. En sevdiğiniz çizgi film karakterleri ile süslenen eşofmanlar, içindeki çocuğu susturamayanların gardırobunu ele geçirmeye geliyor. Spor giyim unsurundan bir gardırop klasiğine dönüşen eşofmanlar, en sevilen Disney karakterleri Mickey Mouse ve Minnie Mouse çizimleriyle süsleniyor. Hem günlük kombinleriniz de hem de spor kombinlerinizde kullanabileceğiniz bu model, deri ceketlerinizin de ayrılmaz ikilisi olacak.

Oldukça sevimli ve konforlu olan Mickey Mouse ve Minnie Mouse baskılı eşofmanı incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Cazibenin dozunu yükseltiyoruz!

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

Yaz stilimizi ele geçiren crop-toplar, deri ceketlerde de etkisini gösteriyor. Alıştığımız deri ceket modelinden çok daha kısa olan mikro deri ceketler, sıra dışı bir tarza sahip olanların en favori parçalarından biri olacak. Cazibenin dozunu yükseltmeye hazır mısınız? Modanın cesur markalarından olan Samantha, bu modelle sportif ve feminen şıklığı bir arada sunuyor. Orijinalini aratmayacak birinci sınıf kalite suni deriden tasarlanan bu parça, özellikle geniş paçalı eşofman ve crop üstlere çok yakışacak.

Manşet detayları ve çapraz fermuarlarıyla ilgi çeken mikro deri ceketi bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

  1. Eşofman-deri ceket kombinlerine kadife dokunuş.

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Gösterişli yapısı ve yumuşacık dokusu ile sonbahar ve kış aylarının olmazsa olmazı kadife artık eşofmanları da sardı. Lüks kıyafetlerde görmeye alışkın olduğumuz kadife şimdi cool eşofmanlarla buluşuyor. "Hem şıklığımdan hem de rahatımdan vazgeçmem" diyorsanız sokak modasının yeni trendi kadife eşofmanlara gardırobunuzda yer açmalısınız. DeFacto jogger kadife eşofman altıyla, kadife rüyamızı gerçeğe dönüştürüyor. Parlak yüzeyi ve zeytin yeşili rengiyle göz alıcı bir şıklığa sahip olan bu parçayı deri ceketlerinizle kolayca eşleştirebilirsiniz.

Kadife eşofman altını incelemek veya satın almak için buraya tıklayın.

  1. Karşı konulmaz ikili: Deri ve bomber ceket.

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

Hızla değişen moda dünyasında konu klasikler olunca kurallar bozuluyor. Müjde! 90'lı yıllarda altın çağını yaşayan bomber ceketler geri dönüyor, hem de deri ile birlikte. Hangover sevenlerin vazgeçilmez parçası bomber formlar, deriyle ölümsüz parçalara dönüşüyor. En çok dağıtılan gecelerin ertesi sabahında bile dakikalar içinde şıklık sunan deri bomber ceketler, Mavi kalitesinde sokak modasının başrolünde. Bomber ceketin sportif çizgisinden çıkmadan asi deri ile bütünleşen bu model, özellikle eşofmanla birlikte kombinlerinizi dakikalar içinde stil sahibi gösterebilir.

Klasiklerin gücüne güveniyorsanız, deri bomber ceketi buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Spora gönül vermiş olanlar...

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

Aklı her an antrenmanda olan sportif ruhlardansanız, spor kıyafetlerinin rahatlığından vazgeçemiyor olabilirsiniz. Şanslısınız ki eşofmanlar her an bizimle! Spor salonundan sonra arkadaşlarınızla eğlenmeye gitmek için yapmanız gereken tek şey eşofmanınız ve spor büstiyerinizin üstüne bir deri ceket atmak. Steps Sport Wear, bu tasarımıyla hem spor salonlarında hem de çılgın gecelerde konforu yaşatmayı başarıyor. Antrenmanınızı tamamladıktan sonra disko ışıklarının altında özgürce dans edebileceğiniz kırmızı ve lacivert detaylı eşofmanla sahne sizin!

Renkli deri ceketlere çok yakışacağınızı düşündüğümüz bu modeli incelemek için buraya tıklayın.

  1. Hangover tarzlara uysal bir ipucu.

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

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Düzenli bir deri ceket, en dağınık kombinleri bile yola getirir. Derinin asi tavrını, gömlek formlarının ciddi çağrışımlarıyla dengeleyen bu ceket, çılgın gecelerin sabah kombinlerine çekidüzen verirken en büyük yardımcınız olacak. Metal aksesuarları ve oversize duruşuyla havalı ve genç bir karaktere sahip bu tasarım, adeta şıklığı garanti ediyor. Özellikle dar eşofmanlar ile kusursuzca eşleşeceğini düşündüğümüz bu yenilikçi tasarım ile ertesi günü düşünmeden gönlünüzce eğlenebilirsiniz.

Yüzyıllık moda efsanesi gömlek modellerden ilham alan bu deri ceketi incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. En çılgın ruhların bile biraz dinginliğe ihtiyacı vardır.

    Hangover tarzı sevenler için uygun fiyatlı eşofman/deri ceket kombinleri

İş stresi, aile yemekleri, deli dolu partiler derken kendimizi dinlediğimiz huzurlu saatlere hasret kaldık. Hızlı ve çılgın partiler sonrası hem bedenimize hem de ruhumuza iyi gelecek dinginliği yine eşofmanlarda buluyoruz. Nude silüeti ve sadeliği ile dikkat çeken bu regular fit eşofman altı, hangover stillerde söz sahibi oluyor. Siyah deri ceketi ve güneş gözlükleri ile oldukça cool bir görünüm sunan bu model, kısa süre içinde gardırobunuzun demirbaşına dönüşebilir.

Pamuklu kumaşı ve salaş duruşuyla en çılgın ruhları bile dinginleştirecek eşofmanı bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

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