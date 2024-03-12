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Hanife Gürdal devlet hastanesinde gördükleriyle çileden çıktı! "Devletten maaş alıp..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2024 09:52
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Bir dönem ekranlara damgasını vuran izdivaç programlarında adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medya hastanesinden Sağlık Bakanlığı'na seslendi. Hanife Gürdal hastanenin durumunu paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

Hanife Gürdal devlet hastanesinde gördükleriyle çileden çıktı! "Devletten maaş alıp..."

Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarına katılarak yıllar önce gelin adayı olan Hanife Gürdal sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve değişimiyle dikkat çeken Hanife Gürdal bir devlet hastanesinde yaşananları ifşa ederek Sağlık Bakanlığı'na seslendi.

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Yırtık koltuğu ve pis lavaboyu paylaşan Hanife "İnsani şartlarda olmak için illa 50 bin normal doğum parası mı vermemiz gerekiyor?" diyerek isyan etti.

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Hanife Gürdal devamında ise "Devletten maaş alıp da ağzımıza s.. görmedim daha. Güvenliğinden hasta bakıcısına kadar herkes mi azarlar herkes mi haklı görür? Sevmiyorsan yapma! Hastaların da hakları var görmezden gelinen sözlü şiddet var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal sosyal medya
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