Hanımeli çiçeği ne zaman dikilir, ne zaman açar? Hanımeli çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Hanımeli, Caprifoliaceae familyasına mensup olan sarmaşık grubuna ait bir bitki olarak bilinir. Bitkinin yaklaşık 180 tane türü bulunurken en az 100 çeşidi Çin'de bulunur. Çiçeğin en yaygın türleri; Avrupa Hanımelisi, Japon Hanımelisi, Mercan Hanımelisi ve Beyaz Hanımeli'dir. Kokusunun güzelliği sebebiyle evlerde ve bahçelerden sıklıkla tercih edilen çiçeklerden biridir. Bununla beraber tüketilebilir nektarlar da üretir ve çan biçiminde çiçeğiyle dikkat çeker. Meyveleri genellikle yoğun çekirdekli kırmızı, mavi veya siyah renge sahiptir. Birçok hanımeli türünün meyvesi hafif zehirli olabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Hanımeli çiçeği ne zaman dikilir?

Hanımeli, çoğunlukla ilkbahar veya sonbahar mevsiminde dikilen bir çiçektir. Dikim için en uygun zaman ise toprağın ısınmaya başladığı ve don tehlikesinin henüz devam ettiği ilkbahar başlangıcıdır. Hanımeli, toprağa dikilmesinin ardından yaz aylarında çiçek açar. Bitkinin türüne bağlı olarak bazı hanımeli çiçekleri ilkbahar sonlarından itibaren yaz boyunca çiçek verebilir.

Hanımeli çiçeği ne zaman açar?

Bitkinin genellikle ilkbaharın sonu ve yaz ortasına kadar çiçek açtığı görülür. Çiçeklenme süreci dikildiği iklim koşullarına, bölgeye ve bitkinin türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ilıman iklim şartlarında mayıs ayında açar ve yaz boyunca temmuz ayına kadar çiçek verebilir. Bazı bitki türlerinde ise yaz mevsiminin sonuna kadar çiçek açtığı görülür.

Hanımeli çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Hanımeli bitkisi güneş ışığını sever. En iyi yetiştirme işlemi için bitkinin güneşli bir alanda konumlandırılması gerekir. Gün içerisinde en az 6 saat güneş ışığı alması önerilir. Bitki nemli, iyi drene edilmiş ve hafif asidik yapıdaki toprakları sever. Toprağın organik madde bakımından zengin olması ise bitkinin daha iyi büyümesini sağlar.

Hanımeli bitkisi yeni dikildiği zamanda düzenli olarak sulanmak ister. Fakat bitki köklerinin suda boğulmaması için fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Toprak hem nemli kalmalı hem de su birikintisi olmamalıdır. Bitki çiçeklenme döneminin ardından budanırsa formunun korunması ve sağlıklı kalması sağlanır.

Bununla beraber çiçeğin fazla uzayan dalları düzenli olarak budandığında daha sık ve sağlıklı çiçekler verebilir. İlkbahar ve yaz döneminde bitki gelişimini kolaylaştırmak için organik gübre kullanılabilir. Bu noktada ise fazla gübreden kaçınılmalıdır, zira bitkinin fazla yaprak vermesine ve daha az çiçeklenmesine yol açabilir.

Hanımeli evde yetişir mi?

Hanımeli bitkisi çoğunlukla dış ortamlarda görülmekle beraber geniş bir alana ihtiyaç duyar. Geniş alan ve yeterli gün ışığı ortamı sağlandığında evde de yetiştirilebilir. Fakat bitkinin sarmaşık sınıfında olması nedeniyle evde büyütülmesi ve gelişmesi daha zor olabilir. Bu sebeple balkon, teras veya bahçelerde yetiştirilmesi daha uygundur.