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  4. Haniye suikastı sonrası gözler ABD'deydi! Bakanlardan peş peşe açıklamalar: Bilmiyorduk, alakamız yok

Haniye suikastı sonrası gözler ABD'deydi! Bakanlardan peş peşe açıklamalar: Bilmiyorduk, alakamız yok

31.07.2024 13:44
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Hamas lideri Haniye suikastı sonrası gözler İsrail'in en yakın müttefiki ABD'ye çevrilmişti. ABD'li bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Blinken "Suikastla hiçbir bağlantımız yok" dedi.

Haniye suikastı sonrası gözler ABD'deydi! Bakanlardan peş peşe açıklamalar: Bilmiyorduk, alakamız yok

Dünya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldüğü suikastı konuşuyor. ABD'li bakanlardan da konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Hiçbir şey anlaşmaya varmanın önemini azaltamaz. Şu ya da bu olayın etkisinin ne olacağını tahmin etmeye çalışmayacağım. İsmail Heniyye suikastına dair hiçbir bilgimiz yoktu ve bununla hiçbir bağlantımız da yoktu." dedi.

SAVUNMA BAKANI AUSTIN: “İSRAİL’İN SAVUNULMASINA KESİNLİKLE YARDIMCI OLACAĞIZ”

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Filipinler’de gazetecilere açıklamalarda bulundu. İHA'nın aktardığına göre; açıklamasında Orta Doğu’daki krize değinen Austin, bölgede daha geniş çaplı bir savaşın kaçınılmaz olduğu fikrine katılmadığını belirterek, “Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bu düşüncemi koruyorum. Diplomasiye her zaman yer ve fırsat olduğuna inanıyorum” dedi.

İsrail’in kuzey sınırında yaşanan gerilimden endişe duyduklarının da altını çizen Austin, “Tekrar belirtmek isterim ki, olayların bölge genelinde daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“DİPLOMASİ YOLUYLA TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Austin, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip olup olmadığı sorusuna ise “Verecek ek bir bilgim yok” yanıtını verdi.

Geniş çaplı bir çatışmada ABD’nin İsrail’e savunma desteği verip vermeyeceğine ilişkin soru karşısında ise Austin, “İsrail’in savunulmasına kesinlikle yardımcı olacağız. Nisan ayında bunu yaptığımızı gördünüz. Bunu tekrar yapmamızı bekleyebilirsiniz” açıklamasında bulundu.
Önceliklerinin diplomasi olduğunu yineleyen Austin, geniş çaplı bir çatışma ihtimaline atıfta bulunarak, “Bunların hiçbirinin gerçekleştiğini görmek istemiyoruz. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak şeyler yaptığımızdan ve diplomasi yoluyla sorunları ele aldığımızdan emin olmak için çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suikast abd İsmail Haniye
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