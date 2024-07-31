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Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüyor! Suikastın gerçekleşme biçimine dikkat çekti: "Netanyahu yönetimin tek amacı bölgesel savaş"

31.07.2024 10:44
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen suikasta tepkiler ardı sıra geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır" dedi. Suikastın gerçekleşme biçimine dikkat çeken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Haniye gibi önemli bir ismin hedef alınmasına kadar anlaşılıyor ki Netanyahu yönetiminin yegane amacı bir bölge savaşı çıkarmak" diye konuştu.

Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyüyor! Suikastın gerçekleşme biçimine dikkat çekti: "Netanyahu yönetimin tek amacı bölgesel savaş"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye gece yarısı sularında İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikastla öldürüldü. İsrail olayla ilgili yorum yapmadı. Hamas ve İran'dan gelen açıklamalarda ise Haniye'nin İsrail tarafından öldürüldüğü açıklandı. Türkiye'den suikasta tepkiler çığ gibi büyüyor!

"SAVAŞI BÖLGESEL BOYUTA YAYMA HEDEFİ TAŞIYOR"

Dışişleri Bakanlığı: Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

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"ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKLER"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Tahran'da düzenlenen hain bir suikast sonucu Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin katledilmesini lanetliyorum. Her türlü uzlaşı ve barış formülünü elinin tersiyle iterek katliamlarına devam eden Netanyahu hükümeti, er ya da geç hesap verecektir. Şehit edilen Heniyye'ye ve diğer tüm Filistinlilere Allah’tan rahmet diliyorum.

"ALÇAKÇA SALDIRI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsmail Heniyye, insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

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"FİLİSTİN DAVASI BU TÜR HAİN SUİKASTLERLE BİTİRİLEMEYECEK KADAR KUTSALDIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan işgalci İsrail, bu kez Tahran’da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi şehit etti. Bu alçakça suikasti lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye’ye Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

"İSRAİL BARIŞTAN DEĞİL SAVAŞTAN YANA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KİRLİ BİR SALDIRI İLE GÖSTERDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ömrünü bağımsız Filistin’e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiştir. Türkiye olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz.

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"SOYKIRIM VE KATLİAM ŞEBEKESİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir.

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"NET ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR Kİ BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Öte yandan Ömer Çelik, TRT Haber'deki konuşmasında şunları kaydetti: Soykırım olarak katliamı alıp alınlarına etiket olarak yapıştırdılar. Eylemin yapılma biçiminden, Haniye gibi önemli bir ismin hedef alınmasına kadar anlaşılıyor ki Netanyahu yönetiminin yegane amacı bir bölge savaşı çıkarmak. Bu saldırıdan sonra net bir şekilde görülüyor ki bir bölge savaşı çıkarmak istiyorlar. Bunun sonucunda çıkacak istikrarsızlık ve tablo bütün bölgeyi olduğu gibi dünyanın her tarafında hiç kimsenin rahat edemeyeceği bir tablo oluşturacaktır.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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