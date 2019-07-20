Haniye: Yüzyılın anlaşması olarak nitelenen şeyi tanımayacağımızı ilan ediyoruz

Ümit UZUN -İbrahim MAŞE- Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)- HAMAS Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, "Başkenti Kudüs olan Filistin devleti tanınmadığı sürece hiçbir anlaşmayı tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Biz Hamas olarak 'Yüzyılın Anlaşması' olarak nitelenen şeyi tanımayacağımızı ilan ediyoruz" dedi.

Türk Arap Medya Derneği ile Filistin İletişim ve Medya Derneği'nin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği basın toplantısına İsmail Haniye video konferansla katıldı.

"TÜRKİYE HEM HAMAS HEM DE EL-FETİH'E GEREKLİ DESTEĞİ VERDİ, VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Türk medyasıyla buluşmasının kendisini için mutluluk verici olduğunu kaydeden Haniye, Türkiye'nin Filistin'e karşı önemli bir duruşu olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 10 yıl içinde üç boyutta Filistin'e yardım etmeye çalıştığını belirten İsmail Haniye, "Birincisi siyasi boyut. Filistin davasını her zaman uluslararası platformlarda dile getirerek, kucaklayıcı rol oynadılar. İşgale karşı durdu ve Kudüs'teki üzücü olaylara tepki gösterdi. BM'deki Erdoğan'ın konuşmaları unutulmaz konuşmalardır. Özellikle Davos'taki unutulmaz duruşu, bütün özgür insanlar adına bir duruşu olmuştur. Şimon Peres'e karşı suçlamaları olmuş ve suçları hatırlatmıştır. İkincisi, insani ekonomik boyut. Türkiye hem kamu hem de STK'larla sürekli yardımda bulundu. Hem Gazze hem de Batı Şeria'ya yardımlar oldu. Üçüncü boyut ise Türk halkının adanmışlık ve fedakarlık zirvesi diyebileceğimiz Gazze ablukasını kırmak için protesto mahiyetinde olan Mavi Marmara ile yola çıkan ve kanını vererek Filistin meselesini dünya kamuoyuna taşıması. Tek amaçları ablukayı kırmaktı. Bu üç boyutun geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye'nin Filistin meselesine olan durumu özetlemiştir. Türkiye, hem Hamas hem de El-Fetih'e gerekli desteği verdi ve vermeye devam ediyor. Filistinli tüm gruplara destek verdi" diye konuştu.

"İsrail işgal hükümeti, hiçbir zaman iki devletli bir çözüme yanaşmamıştır" diyen Haniye, "Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bölgemizde istisnai bir zaman yaşadık. Bu bölge artık daha rahat işgal edilebilir bir konuma sokulmuştur. ABD tarihinin en aşırı sağ hükümetini görmekteyiz. Kudüs'e büyükelçiliğini taşıması, Golan tepelerini İsrail'e vermesi ve yıkım hareketinin desteklenmesini gördük bu zaman zarfında" dedi.