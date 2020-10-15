HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hanönü’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Hanönü’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 20:59 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinden Hanönü’ye gitmekte olan Hüseyin Ş.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinden Hanönü’ye gitmekte olan Hüseyin Ş. idaresindeki 37 BM 880 plakalı otomobil karşı yönden gelen Memiş Ş. idaresindeki 37 LL 226 plakalı römorklu traktöre çarptı. Otomobil kazanın etkisiyle arkadan gelen Neslihan Ö. idaresindeki 06 DE 0747 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Ş. aracın içinde sıkıştı. Taşköprü’den gelen itfaiye aracı ve ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Sürücü Hüseyin Ş. ağır yaralı olarak ve aynı araçta bulunan Turan Tuzsuz yaralı olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...İşte kesme aşı yemeğinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Tavşanlı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yasaklandı
Vakaların arttığı ilçede flaş karar! Ev ziyaretleri yasaklandı
Çavuşoğlu'ndan kritik Yukarı Karabağ görüşmesi
Çavuşoğlu'ndan kritik Yukarı Karabağ görüşmesi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü! 'Panikle hareket ettim, aslan gibi çocuğumdu'
Kan donduran olay! Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü
Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Hatay'dan acı haber!
15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.