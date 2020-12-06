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Hapisten yeni çıkan 15 yaşındaki hırsız yine rahat durmadı

06.12.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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Hapisten yeni çıkan 15 yaşındaki hırsız yine rahat durmadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir pasaja giren hırsızlar, 3 iş yerinden elektronik eşya ve nakit para çaldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir pasaja giren hırsızlar, 3 iş yerinden elektronik eşya ve nakit para çaldı. Polisin yaptığı çalışmalarda yakalanan hırsızlardan biri daha önceden defalarca yakalanan 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk çıktı.
Olay, 5 Aralık günü Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Ali Paşa Halk Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin camını kırarak içeri giren hırsızlar, 6 adet dizüstü bilgisayar, 550 TL banknot ve 500 lira da metal para çaldı. Pasaj içindeki başka bir işletmeye de girdiği tespit edilen hırsızlar, oradan da 2 adet kamera, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet fotoğraf makinesi çalarken, başka bir iş yerinden nakit para çalarak kaçtı. Mağdur iş yeri sahiplerinin şikayetçi olmaları üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde daha önce de onlarca suç kaydı ile hapse gönderilen ancak tekrar çıkan 15 yaşındaki C.K. yakalandı.
Polise verdiği ifadede arkadaşı E.G. ile birlikte hırsızlık yaptığını belirten C.K., çaldığı malzemelerin bir kısmını aracında bıraktığını söyledi. 3 adet dizüstü bilgisayar ise sahiplerine verilmek üzere iş yeri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 15 yaşındaki C.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak yeniden cezaevine sevk edilmek üzere Edirne’ye gönderildi.

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