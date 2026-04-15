Hapşırınca solucan çıkardı! 'İmkansız' denen vaka

Oestrus ovis olarak bilinen parazitin neden olduğu sıra dışı bir enfeksiyon, tıp dünyasında dikkat çekti. Yunanistan’da yaşayan 58 yaşındaki kadının sinüslerinde gelişen larvalar, bilim insanlarının olağan dışı olarak nitelendirdiği bir tablo ortaya koydu.

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ YAŞADI

Olay, kadının koyunların bulunduğu bir alanda çalıştığı sırada yüzü etrafında yoğun şekilde sineklerin dolaşmasıyla başladı. Yaklaşık bir hafta sonra sinüs ağrısı yaşayan kadın, ilerleyen süreçte şiddetli öksürük şikayeti geliştirdi.

Ancak asıl şaşırtıcı durum, 15 Ekim’de hapşırırken burnundan solucan benzeri bir yapının çıkmasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, hastanın sinüslerinden biri 2,5 santimetreye ulaşan toplam 10 larva ve bir pupa cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

NADİR GÖRÜLEN VAKA

DNA analizleri, bu canlıların genellikle koyun ve keçilerin burun boşluklarında yaşayan Oestrus ovis larvaları olduğunu doğruladı. İnsanlarda ise bu tür vakalar oldukça nadir görülüyor.

Tıp literatüründe bu durum, parazit larvalarının insan dokularında gelişmesiyle ortaya çıkan miyazis olarak tanımlanıyor. Bu tür sinekler genellikle insanlarda tam gelişim gösteremezken, bu vakada larvaların ileri evreye ulaşması dikkat çekti.

Uzmanlara göre hastada bulunan ciddi burun septumu eğriliği, larvaların sinüslerde sıkışarak gelişmesini kolaylaştırmış olabilir. Normal şartlarda uygun sıcaklık, nem ve çevresel koşullar bulunmadığı için bu parazitlerin insan vücudunda bu seviyeye ulaşması biyolojik olarak imkansız kabul ediliyordu.

Araştırmacılar, bu olayın nadir bir istisna olabileceğini belirtirken, benzer vakaların özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ya da anatomik farklılıkları olan kişilerde görülebileceğine dikkat çekiyor.

Hastanın uygulanan tedavi sonrası tamamen iyileştiği ve başka bir komplikasyon gelişmediği bildirildi.