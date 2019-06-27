Hararet yapan otomobile müdahale eden itfaiyeye suç duyurusu

Kahramanmaraş’ta otomobilinin motor bölümünden çıkan buharın yangından olduğunu düşünen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası aracında maddi hasar oluştuğunu iddia eden vatandaş, suç duyurusunda bulundu. Araç sahibi Uğur Balcıoğlu, “Yanmayan aracıma müdahale edip hasar vermişler. Hararet yaptığı için sadece buhar çıkıyordu. Hasarımı karşılamalarını istiyorum’’ dedi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi Kanlıdere Köprüsü yanında meydana geldi. Uğur Balcıoğlu bir hafta önce satın aldığı 01 VCY 91 plakalı otomobili seyir halindeyken hararet yaptı. Balcıoğlu, hararet yapan otomobilini park etti ve evine gitti. Bir süre sonra otomobilin yanına gelen Uğur Balcıoğlu, aracında yangın çıktığı düşüncesiyle itfaiyenin müdahale ettiğini öğrendi.

Bir hafta önce satın aldığı otomobilini yanlış müdahale sonrası hasar gördüğünü öne süren Balcıoğlu, hararet yapan otomobiline hasar verdiğini iddia ettiği itfaiye erleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Asgari ücretle çalışarak 2 yıl para biriktirdim"

Kahramanmaraş’ta asgari ücretle çalışarak ve 2 yıl para biriktirerek satın aldığı otomobilin zararını karşılayacak durumunun olmadığını belirten Balcıoğlu, ’’Ben bu arabayı alalı bir hafta oldu. 25 bin lira para saydım. Ben iki yıldır bu arabayı almak için para biriktiriyordum. Aracın şu anda ne halde olduğunu görüyorsunuz. Bugün belediyeye gittim ve mağduriyetimin giderilmesini istedim. Bana, benimle kimsenin ilgilenemeyeceğini, aracı benim yaptırmam gerektiğini söylediler’’ dedi.