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Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda ülke içerisinde ve sınır ötesindeki harekatlarda güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik çeşitli projeler karara bağlandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, ülke içerisinde ve sınır ötesindeki harekatlarda güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 1,5 saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtilerek, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

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