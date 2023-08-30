HAREKETLİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GİFLERİ: Atatürk görselli WhatsApp, Facebook ve Twitter için en yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı gifleri BURADA

Hareketli 30 Ağustos Zafer Bayramı gifleri, sevinç ve coşkusunu Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları ile WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında paylaşmak isteyen kişiler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Atatürk görselli en yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı gifleri ile günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Türk bayrağı ve Atatürk görselli hareketli 30 Ağustos Zafer Bayramı gifleri...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GİFLERİ

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.





