Hareketli ortodontik tedavi nedir?

Hareketli ortodontik tedaviler hastanın kendisinin dişlerine rahatlıkla takıp çıkabildiği bir takım apareylerle yapılan tedavilerdir. Sabit tedavilere göre yapılabilecek hareketler düzeltilebilecek dişler hareketli ortodontik tedavilerde daha sınırlıdır. Çünkü dişlere basit kuvvetlerle hareket verilir ve hareket ettirilir bu yüzden de büyük kompleks problemlerin çözümden ziyade daha basit problemleri çözmek için kullanılan hareketli apareylerdir.

Hareketli Ortodonti Tedavisi Neden Yapılır?

Hareketli ortodontik tedavilerde kullanılan apareyler çok çeşitlidir. Tedavinin yapıldığı yaşa göre etkinlik mekanizmaları farklı farklıdır. 8-10 yaşlarında genellikle çapraz kapanış dediğimiz üst dişlerde daha sürme sırasında kapanış bozukluğu olan çocuklarda birkaç dişi düzeltmek için basit kuvvetlerle çene kilitlenmelerini önlemek için hareketli ortodontik tedaviler yapılmaktadır. 11-13 yaşlarında yapılacak hareketli ortodontik tedavilerde çok önemli boyutta kemik problemleri, iskeletsel problemleri, çene gerilikleri, üst çene darlıkları çözülebilmektedir. Dolayısıyla 11-13 yaş aralığında genellikle iskeletsel değişimleri sağlamak amacıyla hareketli ortodontik tedaviler yapılmaktadır. Daha erişkin yaşlarda yine tek diş bozukluklarını düzeltmelerde veya tedavi sonrasında mevcut durumu pekiştirmek amacıyla kullanılan hareketli apareyler mevcuttur.