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Hareketli ortodontik tedavi nedir?

05.01.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Hareketli ortodontik tedavi nedir?

Ortodontik tedaviler, sabit yani dişlerin üzerine yapıştırılan çıkmayan tellerle yapılan ve bir de hastanın takıp çıkarılabildiği aparatlarla yapılan hareketli ortodontik tedavi olarak ikiye ayrılır.

Hareketli ortodontik tedaviler hastanın kendisinin dişlerine rahatlıkla takıp çıkabildiği bir takım apareylerle yapılan tedavilerdir. Sabit tedavilere göre yapılabilecek hareketler düzeltilebilecek dişler hareketli ortodontik tedavilerde daha sınırlıdır. Çünkü dişlere basit kuvvetlerle hareket verilir ve hareket ettirilir bu yüzden de büyük kompleks problemlerin çözümden ziyade daha basit problemleri çözmek için kullanılan hareketli apareylerdir.

Hareketli Ortodonti Tedavisi Neden Yapılır?

Hareketli ortodontik tedavilerde kullanılan apareyler çok çeşitlidir. Tedavinin yapıldığı yaşa göre etkinlik mekanizmaları farklı farklıdır. 8-10 yaşlarında genellikle çapraz kapanış dediğimiz üst dişlerde daha sürme sırasında kapanış bozukluğu olan çocuklarda birkaç dişi düzeltmek için basit kuvvetlerle çene kilitlenmelerini önlemek için hareketli ortodontik tedaviler yapılmaktadır. 11-13 yaşlarında yapılacak hareketli ortodontik tedavilerde çok önemli boyutta kemik problemleri, iskeletsel problemleri, çene gerilikleri, üst çene darlıkları çözülebilmektedir. Dolayısıyla 11-13 yaş aralığında genellikle iskeletsel değişimleri sağlamak amacıyla hareketli ortodontik tedaviler yapılmaktadır. Daha erişkin yaşlarda yine tek diş bozukluklarını düzeltmelerde veya tedavi sonrasında mevcut durumu pekiştirmek amacıyla kullanılan hareketli apareyler mevcuttur.

Hareketli Ortodontik Tedavinin Avantajları Nelerdir?

Erken yaşta müdahale edildiğinde pek çok problem ameliyata gerek kalmadan halledilebilir. Dolayısıyla ideal yaşlarda (11-13 yaş) hareketli ortodontik tedavilerle başlandığında, ilerleyen dönemlerde çok büyük problemler oluşmadan çözülmüş olur. Takılıp çıkarılabilir olması sebebiyle çocukların dişlerini fırçalaması kolaydır. Günde 16-18 saatlik kullanımlarla gerçekten çok güzel kemik gelişimleri sağlanabilir. İleriki yaşlarda ameliyata gerek kalmadan problemin ortadan kaldırılması sağlanabilir. Böylelikle ekonomik ve etkili bir şekilde problemler çözülmüş olur. Öncesinde hareketleri tedaviler yapılması ile birlikte, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek ortodontik problemlerin tedavi süreçleri kısaltılmış olur.

Hareketli Ortodontik Tedavi Kimlere Uygulanır?

Hareketli ortodontik tedaviler her yaştan insana uygulanabilir fakat daha önce de belirttiğimiz gibi uygulandığı yaş itibariyle yapabileceğimiz değişiklikler farklıdır. 8-10 yaşlarında, yapabileceğimiz hareketli ortodontik tedavilerde daha çok küçük dişsel düzeltmeler yapılır. 11-13 yaşında yapacağımız hareketli ortodontik tedavilerde daha çok iskeletsel problemler çözülür. 13 yaş ve sonrası yapılabilecek hareketli ortodontik tedavilerde yine ufak dişsel birkaç dişi içeren problemler yamukluklar, açıklıklar düzeltilebilir. Dolayısıyla her yaşta elde ettiğimiz verim farklıdır.

Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
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