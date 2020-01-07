Hareketsiz yaşam sperm kalitesini etkiliyor

Düzenli egzersiz yapan sağlıklı erkeklerin sperm kalitesi, sedanter (düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı bir yaşam tarzı) yaşayan hemcinslerine göre çok daha iyi. Aşırı kilo ve aktivitenin fazla olmadığı yaşantı erkeklerde azalmış seksüel istek ve aktivite ile de bağlantılı.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Çin’deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “Çalışmaya Çin’deki sperm bankasına sperm veren, yaş ortalaması 28, ideal kiloda, yüksek okul mezunu, cinsel yolla bulaşan hastalık ve radyasyona maruz kalma hikayesi olmayan 746 erkek katıldı.

Araştırmacılar tarafından katılımcılara ne sıklıkta ve yoğunlukta egzersiz yaptıkları ve başka aktivitelerinin olup olmadığını soruldu. Daha sonra egzersiz seviyeleri ve yoğunlunun baz alındığı bir ölçümleme yapıldı.

Yürüyüş ve ev işi gibi hafif aktivitelerin haftalık MET dakikası (“MET=görevin metabolik eşdeğeri”), koşma ve bisiklet gibi yoğun aktivitelerin kazandırdığından daha düşük çıktı.