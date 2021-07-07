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Harika bukleler yapmak artık çok daha kolay

07.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı, doğal ve bukleli saçlar için kullanabileceğiniz 10 ürünü sizler için seçtik.

Harika bukleler yapmak artık çok daha kolay

Saçlar kullanılan kremler ve şampuanlar gibi ürünlerden ve toz, duman gibi maruz kaldığımız zarar verici etkenlerden dolayı yıpranabiliyor. Bu yıpranmanın üzerine şekil vermek için kullanılan düzleştirici, maşa ve fön makinesi gibi aletlerden dolayı da ekstra zarar görüyor. Saçlarınıza doğal yollarla şekil verebileceğiniz Amazon indiriminde bulunan 10 ürünü sizler için bir araya getirdik.

1- Nivea Men ile saçlar sağlıklı ve doğal görünümüne kavuşur

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Saçınıza şekil verdikten sonra yeterli miktarda kullandığınız Nivea Men Saç Şekillendirici Krem sayesinde belirgin, doğal ve canlı bukleli saçlar elde edersiniz. Düzenli kullanımda parlak ve dolgun görünümlü saçlarınız olur. Ayrıca saçlarınızın şeklini korurken saçlarınızın güzel kokmasını da sağlar. Kremi kullandığınız zaman ağırlık hissi vermez.

Nivea Men Saç Şekillendirici Krem’i BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Bigudilerle doğal ve kalıcı bukleler

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Kolay kullanımlı bigudiler ile gün boyu kalan bukleler elde edebilirsiniz. Bigudinin kalınlığına göre bukle şekli de değişiklik gösteriyor. 1,7 cm kalınlığındaki bu bigudileri, kuruya yakın nemli saça uygulayıp saçınızın yapısına göre belirli bir süre bekletmeniz gerekiyor.

Nascita bigudilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Remington pürüzsüz bukleler için bire bir

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Pürüzsüz ve parlak bir görünüm için Remington Pro Soft Curl Saç Maşası’nın üretiminde titanyum kullanılmış. Kaygan kaplaması sayesinde saçınızı koruyarak şekil veren bu saç maşasının 10 farklı sıcaklık ayarı bulunuyor.

Remington Pro Soft Curl Saç Maşası’nı BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Schwarzkopf’dan şekil verici krem

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Schwarzkopf saç şekillendirici krem sayesinde dilediğiniz büyüklükte bukleler elde edebilirsiniz. Kuru saçlara uygulayacağınız kremle, kolay ve zahmetsiz bir şekilde harika bukleler elde edebilirsiniz.

Schwarzkopf got2b Chaotic Saç Şekillendirici Krem’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Remington ile farklı bukle çeşitleri artık çok daha kolay

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Remington Curl & Straight İyonlu Şekillendirici’nin içerisinde 40 mm sıcak hava üflemeli döner fırça, 30 mm sıcak hava üflemeli maşa, iki taraflı dönme hareketi ve kurutma için daraltıcı başlık bulunuyor. Bir düğmeye basarak saat yönünde ve saat yönünün tersine döndürerek, saçlarınızı dilediğiniz yönde şekillendirebilirsiniz.

Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici’yi BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Cantu ile buklelerinizin ömrünü uzatın

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Cantu bukle belirginleştirme formülüyle ödül kazanmış bir markadır. Tamamen doğal ürünlerden üretilen bu krem sayesinde, saçlarınız zarar görmeden şekil alacaktır. Cantu Hindistan Cevizli Bukle Belirginleştirici Krem, her saç tipinin kullanımına uygun bir ürün.

Cantu Hindistan Cevizli Bukle Belirginleştirici Krem’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Kablosuz maşa ile dilediğiniz yerde saçınızı şekillendirebilirsiniz

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Şarj edilebilir saç şekillendirici sayesinde dilediğiniz yerde saçlarınızı bukleli hale getirebilirsiniz. Tam şarj olduktan sonra 45 dakikaya kadar kullanabileceğiniz bu ürün, çok büyük olmadığı için çantanızda da rahatlıkla taşınabilir.

Eurobuy Kablosuz Taşınabilir Mini Saç Maşası’nı BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Elektronik bigudileri kullanarak bukleler elde edebilirsiniz

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Seyahat için uygun olan bu elektronik bigudi kablosuz çalışıyor. Ayrıca sıcaklık değerini ve şarj durumunu gösteren bir led ekranı da bulunuyor. Sıcaklığını ayarladıktan sonra zamanlayıcı modunu seçerek, saçlarınızı sıfır hatayla yaparsınız.

Lurrose Kablosuz otomatik saç bigudisi’ne BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Bukleli ve mat saç görünümünü seven erkekler burada mı?

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Alerjen gibi zarar verici maddeler içermeyen kaliteli içeriğe sahip Toni & Guy Doğal Mat Etki Şekillendirici Wax, uzun ömürlü kullanıma uygun bir kremdir. İlk kullanımdan itibaren saçlarınızın mat olmasını sağlar. Saç şeklinizin uzun süre yeni yapılmış gibi kalmasını sağlayarak saçınızın kolay bozulmasını engeller.

Toni & Guy Doğal Mat Etki Şekillendirici Krem’e BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Difüzör ile gözalıcı buklelere ulaşabilirsiniz

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Ventoso Flexy Universal Katlanabilir Silikon Difüzör, saçınızı ısıya direkt maruz bırakmaz ve bu sayede saçınızda kırılma, dökülme ve yıpranma gibi sorunlar olmaz. Sıcak havanın belli bir alanda yoğunlaşmasını nedenler. Buklelerinizin doğal görünümlü ve parlak olmasını sağlar. Esnek yapısı sayesinde pek çok kurutma makinesiyle uyum sağlar. Difüzör ile hem saçlarınızı kurutabilirsiniz hem de saçınızı bukle görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Ventoso Flexy Universal Katlanabilir Silikon Difüzör’i BURADAN inceleyebilirsiniz.


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