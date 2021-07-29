Harika mutfak gereçleriyle yemek yapmayı kolaylaştırın

Günlük hayatın yoğunluğu nedeniyle, hızlı bir kahvaltı, iş yerine götürebilmek için küçük bir öğün ya da dostlarınızı davet ettiğiniz büyük bir akşam yemeğini hızlı ve kolay biçimde hazırlamamız gerekebiliyor. Bunların hepsi için kullanımı oldukça pratik ve kolay olan mutfak gereçlerini sizin için bir araya getirdik.

1- Yumurtanızı nasıl alırdınız?

7 yumurta pişirme kapasitesine sahip olan bu ürün, isteğe göre normal, rafadan ya da katı pişirme özelliğine sahip. Pişirme işlemi tamamlandığında sesli uyarı ermesinin yanı sıra ürünün ışıklı açık ya da kapalı durumunu belirten bir göstergesi de var. Temizleme işlemi de oldukça kolay olan yumurta pişirme makinesi, şeffaf ve dekoratif bir kapağa sahip.

Sinbo’nun yumurta pişirme makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Buharda sağlıklı yiyecekler pişirin

Tencere yemekleri yapmayı sevenlerdenseniz Sinbo’nun bu pişirme tenceresi sizin dikkatinizi çekecektir. Klasik pilav, makarna ve çorba gibi tencere yemeklerini yapabilmenizin yanı sıra buharda pişirme yapabilmeniz için ürünün içerisinde buharda pişirme tepsisi de bulunuyor.

Sinbo’nun pişirme tenceresine BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Hızlı atıştırmalıkları kolayca hazırlayın

Basit bir kahvaltı seçeneği olarak çok sık tüketilen tostları daha leziz ve kolay bir şekilde yapmak isteyenlerin tercih edebileceği en pratik ürünlerden biri olan Sinbo tost makinası, yapışmaz pişirme yüzeyine sahip.

Sinbo Ssm-2513 Tost Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- En güzel sosları siz hazırlayın

Genellikle yemek sosu için ya da tatlı yapımında el çırpıcısı yerine kullanılan el mikseri her mutfakta olması gereken ürünlerin başında geliyor. Tariflerinizi kolayca hazırlamak için 5 farklı hız kademesine sahip olan bu mikseri kolayca kullanabilirsiniz. Çırpma uçlarını kolaylıkla çıkartıp temizleyebileceğiniz gibi ürünü dik bir konumda da saklayabilirsiniz.

Sinbo’nun SMX-2742 El Mikserine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Çalışma kapasitenizi artıracak dört dörtlük bir set

Mutfağınızda yemek hazırlarken birden fazla işlemi aynı anda yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan şey tartışmasız Grundig el blender seti olacak. Tezgahınızda da çok fazla bir alan kaplamayacak olan bu blender seti 1,5 lt geniş doğrama haznesine sahip. Rendeleme, parçalama ve karıştırma işlemlerinin hepsini yapabileceğiniz bu ürün turbo fonksiyonuna da sahip.

Grundig BL 4781 Rendeli El Blender Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Hem tost için hem de ızgara...

Kahvaltınızı ve akşam yemeğinizi aynı yerde kolayca hazırlamanız artık oldukça kolay. Grundig tost makinesi ihtiyacınız olan her şeyi sizlere kolaylıkla sunuyor. 2000 W güç kapasitesine sahip bu ürünün, 180 derece açılan plakaları sayesinde ızgaralarınız kolayca pişirebilirsiniz. Tost yapmak istediğinizde ise 6 tostu aynı anda pişirebilme kapasitesine sahip.

Grundig CG Watt Tost Makinesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Sağlıklı içecekler için ihtiyacınız olan tek şey

Grundig markalı bu blender, dört bıçaklı kesme kapasitesi sayesinde sebzeleri ve meyveleri sizin için bir içeceğe dönüştürebilir. Kullanışlı ve pratik bir kullanıma sahip olmasının yanında ürün içerisinde 0,7 litre boyutunda 3 adet şişe bulunuyor.

Grundig SM 7681 Delisia Blender - 1000 Watt’a BURADAN ulaşabilirsiniz.



