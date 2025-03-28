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Harikalar yaratmak için neye ihtiyacın var?

Harikalar yaratmak için neye ihtiyacın var? Belki de şu an o harika fikri bulamıyorsun, ya da yaratıcı enerjini nerede bulacağını bilmiyorsun. Ama endişelenme, bu test tam da senin için! 😊 Bu test sayesinde, seni harekete geçirecek, ilham verecek ve yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak şeylerin ne olduğunu keşfedeceksin. Kim bilir, belki de harika işler yaratmak için ihtiyacın olan şey tam da şu an elinin altında!

Harikalar yaratmak için neye ihtiyacın var?

Hazırsan, hadi teste başla ve bak bakalım senin harikalarını ortaya çıkarmak için neye ihtiyacın var!

Testi çöz ve öğren!

1/8

Sabah uyandığında dünyayı fethetmeye hazır mısın?

Sabah uyandığında dünyayı fethetmeye hazır mısın?
Tabii ki! Önce planımı yapar, sonra harekete geçerim.
Bir kahve içmeden hiçbir şey fethedemem…
Zaten alarm çalar çalmaz işe koyuluyorum!
Uyanmak mı? O bile başlı başına bir başarı!
2/8

En yaratıcı anlarını ne zaman yaşıyorsun?

Sabah
Gece
Öğlen
Akşam
3/8

Hayalindeki büyük projeyi gerçekleştirmek için sana bir cümle söyleyelim, hangisi olsun?

Hayalindeki büyük projeyi gerçekleştirmek için sana bir cümle söyleyelim, hangisi olsun?
Hayat, keşfetmeye değer.
Başarı, pes etmeyenlerindir.
En büyük eserler, sınırları aşanlar tarafından yaratılır.
Disiplin, hayallerin gerçek olmasını sağlar.
4/8

Bir gün boyunca istediğin biri gibi yaşayabilsen, kim olurdun?

Elon Musk
Pablo Picasso
Steve Jobs
John Lennon
5/8

En çok hangi ortamda hayal kurarsın?

En çok hangi ortamda hayal kurarsın?
Uykudan önce.
Sokakta ya da bir kafede.
Doğada!
Çalışma masamda...
6/8

Biraz derinlere inelim! Başarısızlıktan korkar mısın?

7/8

Başarıya giden yol tek kelimeyle?

Başarıya giden yol tek kelimeyle?
Sabır
Özgünlük
Çaba
Cesaret
8/8

Son olarak hayatını anlatan kelime hangisi?

Son olarak hayatını anlatan kelime hangisi?
Plan
Hayaller
Mücadele
Macera
Anahtar Kelimeler:
proje tasarım Philips Yaşam Kategorisi
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