Harikalar yaratmak için neye ihtiyacın var?

Testi çöz ve öğren!

1/8 Sabah uyandığında dünyayı fethetmeye hazır mısın? Tabii ki! Önce planımı yapar, sonra harekete geçerim. Bir kahve içmeden hiçbir şey fethedemem… Zaten alarm çalar çalmaz işe koyuluyorum! Uyanmak mı? O bile başlı başına bir başarı!

2/8 En yaratıcı anlarını ne zaman yaşıyorsun? Sabah Gece Öğlen Akşam

3/8 Hayalindeki büyük projeyi gerçekleştirmek için sana bir cümle söyleyelim, hangisi olsun? Hayat, keşfetmeye değer. Başarı, pes etmeyenlerindir. En büyük eserler, sınırları aşanlar tarafından yaratılır. Disiplin, hayallerin gerçek olmasını sağlar.

4/8 Bir gün boyunca istediğin biri gibi yaşayabilsen, kim olurdun? Elon Musk Pablo Picasso Steve Jobs John Lennon

5/8 En çok hangi ortamda hayal kurarsın? Uykudan önce. Sokakta ya da bir kafede. Doğada! Çalışma masamda...

6/8 Biraz derinlere inelim! Başarısızlıktan korkar mısın?

7/8 Başarıya giden yol tek kelimeyle? Sabır Özgünlük Çaba Cesaret