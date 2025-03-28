Harikalar yaratmak için neye ihtiyacın var?

Hazırsan, hadi teste başla ve bak bakalım senin harikalarını ortaya çıkarmak için neye ihtiyacın var!
Testi çöz ve öğren!
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Sabah uyandığında dünyayı fethetmeye hazır mısın?
Tabii ki! Önce planımı yapar, sonra harekete geçerim.
Bir kahve içmeden hiçbir şey fethedemem…
Zaten alarm çalar çalmaz işe koyuluyorum!
Uyanmak mı? O bile başlı başına bir başarı!
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En yaratıcı anlarını ne zaman yaşıyorsun?
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Hayalindeki büyük projeyi gerçekleştirmek için sana bir cümle söyleyelim, hangisi olsun?
Başarı, pes etmeyenlerindir.
En büyük eserler, sınırları aşanlar tarafından yaratılır.
Disiplin, hayallerin gerçek olmasını sağlar.
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Bir gün boyunca istediğin biri gibi yaşayabilsen, kim olurdun?
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En çok hangi ortamda hayal kurarsın?
Sokakta ya da bir kafede.
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Biraz derinlere inelim! Başarısızlıktan korkar mısın?
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Başarıya giden yol tek kelimeyle?
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Son olarak hayatını anlatan kelime hangisi?