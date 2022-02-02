Harmankaya kalesi hangi ilde? Kuruluş Osman'da geçen Harmankaya nerede?

Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi ile Harmankaya kalesi gündeme geldi. Harmankaya kalesinin nerede, hangi ilde olduğu araştırılıyor. Peki Harmankaya kalesi nerede? Kuruluş Osman'da geçen Harmankaya hangi ilde?Harmankaya Kanyonu, Bilecik ili sınırları içerisindedir. İşte merak edilenler...

HARMANKAYA NEREDE?

Bilecik ili sınırları içerisinde yer alan Harmankaya Kanyonu, Tabiat Parkı olarak kullanılıyor. Özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Marmara Bölgesindeki Kanyon, Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer alıyor. 2013'ten beri tabiat parkı olarak kullanılıyor.

Yenipazar ilçesinin batı yönünde bulunan Harmankaya Kanyonu, Yenipazar merkez üzerinden ortalama olarak 7 kilometre sürüyor. Kanyona kişisel araç ya da toplu taşıma ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Doğa ile iç içe olan bu bölge, her yıl birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Birçok aktivitelerin yapıldığı bu yer 260 hektarlık alana sahip. Harmanköy üzerinden Karmankaya Kanyonuna gitmek isterseniz 4 kilometre mesafe kat etmelisiniz.

Girişi Karahasanlar köyü yolu üzerinden başlayan Harmankaya Kanyonunun çıkış köyü ise Harmanköy'dür. Kantona, bu iki köy üzerinden varılabilir. Ortalama 3 kilometre uzunluğundaki bu kanyonun girişi beş metre büyüklüğündedir. Kanyon duvarları ise ortalama 600 metredir.



