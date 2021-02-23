HarmonyOS çok yakında akıllı telefonlara geliyor!

Huawei HarmonyOS işletim sistemini uzun bir süredir geliştiriyor. Çinli akıllı telefon şirketi, özellikle Android lisansını kaybetmesi sonrası HarmonyOS'un geliştirilme sürecini hızlandırmaya karar vermişti. Nitekim geçtiğimiz dönemde HarmonyOS 2.0 sürümü karşımıza çıkmıştı. Diğer adı HongmengOS olan sürümü deneyimleyenler, yeni işletim sisteminin Android'e çok benzediğini söylemişti. Huawei ise dün yaptığı açıklama ile yeni işletim sisteminin kullanıcılarla buluşacağı tarihi paylaştı.

HARMONYOS BAHARDA GELİYOR

''Huawei Hongmeng geliyor!'' cümlesiyle başlanan Weibo'daki paylaşıma göre Huawei, HarmonyOS işletim sistemini Nisan 2021'de piyasaya sürecek. Üstelik dün gerçekleştirilen özel etkinlikte tanıtılan katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate X2 de HarmonyOS işletim sistemine güncellenen ilk cihazlardan olacak.

MATE X2 KESİN ANCAK DİĞERLERİ BİLİNMİYOR

HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin hangi cihazlara geleceği şimdilik kesin olarak belli değil. Zira şirketten bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama yok. Yakın bir tarihte Huawei'nin HarmonyOS güncellemesi alacak cihazların tam listesini yayınlaması bekleniyor. Fakat şimdilik Mate X2'nin bu güncellemeyi alacağı kesin diyebiliriz.

