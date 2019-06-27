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Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında tanık olarak dinlenen emekli kurmay albay İlhan Ö, Kara Harp Akademisinde görev yaptığı dönemde kurmay adayı subaylara sınavlarda sorulan soruların ağırlıklı olarak Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski tuğgeneral Caha ile darbe sanığı eski albay Poshor'un hazırladığı sorulardan seçilerek sorulduğunu anlattı - Tanık İlhan Ö: - "Caha, erken terfileriyle en dikkat çekenlerden birisiydi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren emekli kurmay albay İlhan Ö, FETÖ'nün askeri casusluk kumpasıyla ordudan tasfiye edildiğini, kumpasın ortaya çıkması ve göreve dönüş kararından sonra da kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını söyledi.

Sanıklardan eski tuğgeneral Erhan Caha'yı 1982'den bu yana tanıdığını anlatan İlhan Ö, Caha'nın devre arkadaşı olduğunu beyan etti.

Kara Harp Akademisinde görev yaptığı dönemde Caha ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe davasının sanığı eski kurmay albay Tanju Poshor'un da burada görevli olduğunu aktaran İlhan Ö, kurmay adayı subaylara sınavlarda sorulan soruların ağırlıklı olarak Caha ve Poshor'un hazırladığı sorulardan seçilerek sorulduğunu belirtti. Bu durumun FETÖ kapsamında olabileceğini değerlendirdiğini ancak somut bir bilgisinin olmadığını dile getiren İlhan Ö, konunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

Tanık İlhan Ö, "2010 KPSS gibi bu da incelense sonu çorap söküğü gibi gelecektir." diye konuştu.

İlhan Ö'nün ifadesinin ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Sanık Erhan Caha'nın, kendisi hakkında FETÖ iltisakına ilişkin bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu İlhan Ö, "Bu yönde bir şey duymadım. Caha, erken terfileriyle en dikkat çekenlerden birisiydi." ifadelerini kullandı.

- 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan darbe iddianamelerinde yurtta sulh konseyi üyesi olarak gösterilen eski tuğgeneral Caha, yargılandığı diğer dava olan Genelkurmay çatı davasında "anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürmek" suçundan da 139 kez olmak üzere 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi eski tuğgeneral Erhan Caha FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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