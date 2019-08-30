Harran'da Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi açıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde Türk ve Suriyeli mülteci kadınların, Mezopotamya mutfağını öğrenerek kente gelen turistlere sunmak için gerekli eğitimin verilmesi amacıyla kurulan Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi açıldı.

Harran Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletlerin Finansmanıyla kurulan Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Merkezde aralarında Suriyeli kadınların da bulunduğu kursiyerlerin, Mezopotamya yemeklerini yapmayı öğrenerek gelen turistlere sunması amaçlanıyor. Konik kubbeli kümbet evleri, Harran Kalesi ve dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran'da kurulan Gastronomi ve Gözlemevi Merkezi'nin açılış törenine, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, AK Parti Milletvekilli Kasım Gülpınar, Ahmet Akay, Harran Üniversitesi Rektörü Sabri Çelik, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, ünlü şef ve gurmeler Ali Ronay, Gökmen Sözen, Tahsin Öztiryaki, Harran Üniversiresi Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Ömer Faruk Çelik, "İlk tohumun ekildiği yer Harran’da nihai tüketime kadar olan gastronomi yolculuğunu yemeğin ve besinin en iyi şekilde araştırılarak insanlığın hizmetine sunulması amaçlanıyor" dedi.

Yukarı Mezopotamya mutfağını Suriyeli ve dezavantajlı kadınlara bu merkezde verilecek olan aşçılık eğitimi ile öğreteceklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

“Harran insanlık tarihinde bilime yapmış olduğu katkıyla nam salmış kültürlerin birleşme noktası ve medeniyetlerin başlangıç noktası olarak bilinen nadide bir ilçemizdir. Harran, fiziğe, matematiğe diğer pozitif ilimlere yapmış olduğu katkıyla ve ilk İslam Üniversitesi'ni bünyesinde barındırmış olması gururuyla birlikte astronomi alanında bugün bilim insanlarımızın kullanmış olduğu ve mihenk taşı olarak kabul edilen birçok bilime de ev sahipliği yapmış özel bir konuma sahiptir. Kaymakamlık olarak dezavantajlı grupta olan kadınların dünyanın en önemli Michelin yıldızlı ve ünlü aşçılar tarafından eğitilerek Göbeklitepe ile başlayan turizm serüveninde insanların daha iyi hizmet standartlarına kavuşturulmasını bu merkezde amaçlıyoruz. Bununla birlikte bölgemizdeki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip, dünya mutfağına kazandırarak Türkiye’ye katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Mutfaktaki çalışmalarımız tamamlandı. İlçemizde Gastronomi Merkezi kuruldu” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından davetliler Harran Gastronomi ve Gözlemevi Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.