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  4. Harry Maguire: Manchester United'ın kaptanı tatil için gittiği Yunanistan'da gözaltına alındı

Harry Maguire: Manchester United'ın kaptanı tatil için gittiği Yunanistan'da gözaltına alındı

22.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

İngiltere milli takımında da forma giyen 27 yaşındaki Harry Maguire, Cumartesi günü yargıç karşısına çıktı. Maguire'ın avukatı Konstantinos Darivas müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiğini söyledi. Savcılıktan yapılan açıklamada "üç yabancının" Perşembe günü polisle tartıştıkları iddiası üzerine gözaltına alındıkları belirtildi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire tatil için gittiği Yunanistan'ın Mikonos adasında gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada "üç yabancının" Perşembe günü polisle kavga ettikleri iddiası üzerine gözaltına alındıkları belirtildi.

İngiltere milli takımında da forma giyen 27 yaşındaki Harry Maguire, Cumartesi günü yargıç karşısına çıktı.

Maguire'ın avukatı Konstantinos Darivas müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

Darivas, Maguire'ın gün içinde serbest bırakılacağından emin olduğunu belirtti.

Yunan polisi daha önce bir barın dışında iki grup arasında kavga çıktığını, polis memurlarının kavgayı ayırmaya çalıştığını, üç yabancının bir polise saldırdığını ve gözaltına alınan yabancılardan birinin yargılanmaması karşılığında rüşvet teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.

Dünyanın en pahalı defans oyuncusu

Manchester United, Harry Maguire'ı geçen yıl Leicester City'den transfer ederken 80 milyon sterlin bonservis ücreti ödemişti.

Bu, dünyada bir defans oyuncusu için ödenen en yüksek bonservis ücreti.

Manchester United, gelişmelerden haberdar olduğunu ve Harry Maguire'ın Yunan yetkililerle işbirliği içinde hareket ettiğini duyurdu.

Maguire en son Manchester United'ın 16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla'ya 2-1 yenildiği maçta forma giymişti.

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