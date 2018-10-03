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Hartum Havalimanı güvenlik gerekçesiyle hava trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Sudan'daki Uluslararası Hartum Havalimanı, yakınındaki askeri üste meydana gelen kaza nedeniyle geçici olarak faaliyetlerine ara verdi

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Havalimanı, yakınındaki askeri hava üssünde meydana gelen kaza nedeniyle kapatıldı.

Uluslararası Hartum Havalimanı Şirketi Sözcüsü Muhammed el-Mehdi Abdun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanına mücavir askeri üste bir kaza meydana geldiğini ifade ederek, yönetimin, askeri üsse bitişik olduğu için olası risklere karşı havalimanının kapatılması yönünde karar aldığını söyledi.

Durum netleşene kadar havalimanının kapalı kalacağını sözlerine ekleyen Abdun, askeri bir hadise olduğu için olay hakkında bilgi veremeyeceğini kaydetti.

Bu arada yerel basında, Hartum'daki askeri hava üssünde iki askeri uçağın çarpıştığına dair haberler servis edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hartum havalimanı Kaza Sudan

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