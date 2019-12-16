Tacizci yapımcıdan olay açıklama: Geri dönmek istiyorum

Cinsel tacizle saldırının yanı sıra tecavüzle de suçlanan ve mahkeme önüne çıkmaya hazırlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, bir yıldan uzun süre sonra ilk kez medyaya açıklama yaptı. New York Post gazetesine konuşan Weinstein, kendisini "unutulmuş bir adam" gibi hissettiğini, davası sonrası film yapımcılığına geri dönmek istediğini söyledi.

Harvey Weinstein, kadınlara yaptıkları nedeniyle aslında övülmesi gerektiğini ima eden açıklamalar yaptı.

Tecavüzle de suçlanan yapımcı, "Ben kadın yönetmenlerin, kadınlarla ilgili projelerine en fazla şans veren film yapımcısıyım. 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Bugün artık bunun moda haline geldiği zamandan değil. Bunu ilk ben yaptım, bunun öncüsüydüm" dedi.

Cinsiyet eşitliği konusunda yaptıklarının içinin boşaltıldığını savunan Harvey Weinstein, oyuncu Gwyneth Paltrow'u 2003 yılında 10 milyon dolarlık ücret ile en fazla kazanan aktris yapanın kendisi olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu Gwyneth Paltrow da Weinstein'i suçlayan kadınlardan biri.

67 yaşındaki yapımcı, aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'den fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla suçlanıyor.