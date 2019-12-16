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Tacizci yapımcıdan olay açıklama: Geri dönmek istiyorum

16.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

Mahkeme önüne çıkmaya hazırlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, bir yıldan uzun süre sonra ilk kez medyaya açıklama yaptı. New York Post gazetesine konuşan Weinstein, kendisini "unutulmuş bir adam" gibi hissettiğini, davası sonrası film yapımcılığına geri dönmek istediğini söyledi.

Tacizci yapımcıdan olay açıklama: Geri dönmek istiyorum

Cinsel tacizle saldırının yanı sıra tecavüzle de suçlanan ve mahkeme önüne çıkmaya hazırlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, bir yıldan uzun süre sonra ilk kez medyaya açıklama yaptı. New York Post gazetesine konuşan Weinstein, kendisini "unutulmuş bir adam" gibi hissettiğini, davası sonrası film yapımcılığına geri dönmek istediğini söyledi.

Harvey Weinstein, kadınlara yaptıkları nedeniyle aslında övülmesi gerektiğini ima eden açıklamalar yaptı.

Tecavüzle de suçlanan yapımcı, "Ben kadın yönetmenlerin, kadınlarla ilgili projelerine en fazla şans veren film yapımcısıyım. 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Bugün artık bunun moda haline geldiği zamandan değil. Bunu ilk ben yaptım, bunun öncüsüydüm" dedi.

Cinsiyet eşitliği konusunda yaptıklarının içinin boşaltıldığını savunan Harvey Weinstein, oyuncu Gwyneth Paltrow'u 2003 yılında 10 milyon dolarlık ücret ile en fazla kazanan aktris yapanın kendisi olduğunu söyledi.

İngiliz oyuncu Gwyneth Paltrow da Weinstein'i suçlayan kadınlardan biri.

67 yaşındaki yapımcı, aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'den fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla suçlanıyor.

Ünlü yapımcı 6 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Harvey Weinstein

25 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPTI

Harvey Weinstein, "Bu şehrin beni şu an suçlandığım şeylerle değil, yaptıklarımla hatırlamasını istiyorum" dedi. Weinstein, "hastalığını abarttığı" yönündeki yorumlar nedeniyle, hastane odasında gazeteye konuşma gereği duyduğunu da açıkladı.

Harvey Weinstein'i suçlayan üç kadını temsil eden avukat Douglas H Wigdor ise "Bay Weinstein'in, davanın hemen öncesinde yaptığı bu halkla ilişkiler çalışması bizi, iddialarımızın takipçisi olma ve ipliğini pazara çıkarma konusunda daha fazla motive etti" açıklamasını yaptı.

Weinstein kendisi ile ilgili suçlamaları "ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu" savunarak reddediyor.

67 yaşındaki film yapımcısı 11 Aralık'ta omuriliğinden ameliyat olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Weinstein taciz New York Post tecavüz

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