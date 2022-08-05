Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan 'AK Parti'yi sıfırladılar' diyerek istifa etti

Batman’da Ak Parti Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, partisinden sert sözlerle istifa etti. Tarhan, yolsuzlukları partinin yetkili isimlerine defalarca iletmesine rağmen söz konusu durumun sürdüğünü söyleyerek kaleme aldığı yazıya ''Bilindiği üzere Batman-Hasankeyf ilçesinde 3 dönemdir Ak Parti Belediye Başkanlığını kazandırdım'' ifadeleriyle başlayan Tarhan, partisinde bulunan ilçe yöneticisi akrabalarının işe alındığını belirterek Hasankeyfli gençlerden özür diledi.

Tarhan şöyle devam etti: ''Son zamanlarda AK Partili belediye başkanımız ve AK Parti ilçe başkanımız aile şirketi kurup ilçeye gelen kadrolar olsun, iş olsun bunlar ‘Bu kardeşim, bu amcamın oğlu, bu yeğenimdir’ diyerek hepsini işe yerleştirmişler. Bu da hem seçmenlerde hem de vatandaşlar arasında büyük bir rahatsızlık yaratmıştır.

AK PARTİYİ SIFIR HALE GETİRMİŞLER

AK Partiyi sıfır hale getirmişlerdir. Hasankeyf’te yeni yerleşim yerine geldik hiçbir Hasankeyflinin bir karış toprağı yok. 450-500’e yakın gencimiz işsiz güçsüz olurken bu yöneticilerimiz akrabalarını, kardeşlerini yeğenlerini işe yerleştirmişlerdir. Bunu defalarca sayın milletvekilimize, il başkanımıza, İl koordinatörümüze ve bölge koordinatörümüze defalarca durumu söylememe rağmen bu duruma müdahale etmemişlerdir" ifadelerini kullandı.

''GENÇLERDEN ÖZÜR DİLERİM''

Tarhan, "Cumhurbaşkanımızın partisini böyle olumsuz şeylerle küçük düşüren Batman yönetiminden yani AK Parti'den istifa etmiş bulunmaktayım. Bu günden sonra Hasankeyfli hemşehrilerim ve gençlerimizin yanında olacağım. Bu güne kadar bu olaylardan dolayı partiden ayrılmadığımdan dolayı gençlerimizden özür dilerim" açıklamalarında bulundu.



