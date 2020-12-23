Hashimoto tiroiditi tedavisi nedir, tedavi sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

Hashimoto tiroiditi, insan hayatını doğrudan etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalık vücudu oldukça yorgun düşürebilir ve hücre sisteminde negatif sonuçlar doğurabilir. Hashimoto tiroiditi; erken tanı, teşhis ve doğru yöntemler sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Hashimoto Tiroiditi Nedir? İnsan vücudundaki koruma sisteminin tiroid bezlerinin içinde yer alan hücrelere saldırı durumuna hashimoto tiroiditi denir. Bir diğer deyişle, bağışıklık sistemi hastalığı da denebilir. Hashimotonun ortaya çıkmasını önlemek pek mümkün değildir. Bu hastalıkta oluşan riskler genellikle doğuştan gelir. Hastalığın oluşmasına yol açan nedenlerden ilki, vücudun savunma sisteminin çökmesidir. Hashimoto tiroiditinde cinsiyet, genetik ve yaş faktörleri çok önemlidir. Genellikle kadınlarda görülen bu hastalık, orta yaş grubuna görülür ve genetik olarak saptanır. Buna bağlı olarak ise hastalığın tek bir sebebi olduğunu söylemek mümkün değildir. Hashimoto Tiroiditinin Belirtileri Nelerdir? Hashimoto hastalığının tek bir nedeni yoktur. Bu nedenle, hastalığın birden fazla belirtisi olabilir. Belirtiler vücudun farklı bölgelerinde farklı şekillerde görülebilir. Hashimoto tiroiditi belirtileri şöyle sıralanabilir;

Vücudun su tutması ve bundan dolayı oluşacak kilo artışı

Cilt üzerinde kuruluk oluşması, derinin gücünün azalması

Vücut ısısının dengesini kaybetmesi sonucu çabuk üşüme

Aniden vücutta oluşan yorgunluk ve bitkinlik hissi

Vücudun belli bölgelerinde kramplar oluşması

Ses tellerinde oluşabilecek yıpranmadan dolayı seste değişiklik

Kabızlık Yukarıda sıralanan belirtiler, bu hastalığın sıkça görülen semptomlarıdır. Bu belirtiler dışında farklı semptomlar da görülebilir. Nadir görülen semptomlar haşimato hastalığının başladığı sinyalini verebilir. Bunlar; unutkanlık, depresyon, bir işi yaparken odaklanma sorunu yaşama gibi ruhsal problemlerdir. Ayrıca söz konusu belirtiler genel olarak çoğu hastalıkta görüleceği için, hastalığa tanı koymak zor olabilir. Kendinizde bu belirtileri görüyorsanız mutlaka konusunda uzman bir doktora görünmeniz önerilir. Hashimoto Tiroiditi Tanısı Nasıl Konulur? Hashimoto hastalığının tedavisinde erken tanı ve teşhis çok önemlidir. Tiroid haşimato nedir, belirtileri nelerdir konularında uzman bir doktor hastalığın tanısını hemen koyabilir. Hashimoto tanısında kan testleri önemli bir yere sahiptir. Şüpheliye yapılan kan testleri neticesinde hastalığın olup olmadığı tespit edilir. İlk olarak hormon testi uygulanır. Bu kan testinde, tiroid bezi ve hipofiz bezinin üretmiş oldukları hormon miktarları tespit edilir. Bu test sonucunda tiroid bezi hormonları yavaş çalışıyor ise tiroid hormonu seviyeleri yavaş olacaktır. Diğer bir tanı yöntemi olarak kandaki TSH, T3 ve T4 hormonları incelenir. Bu incelemeler için test olarak ultrason tekniği uygulanır. Testler sonucunda antikor seviyeleri tespit edilmiş olur. Test sonuçları doğrultusunda hastalık teşhis edilir ve hastalığın gelişme evresine göre bir tedavi yöntemi belirlenir.

Hashimoto Tiroiditinin Tedavisi Nasıl Yapılır? Hashimoto hastalığı vücuda büyük ölçüde zarar verir. Bağışıklık sistemini çökerten bu rahatsızlık erken tanı ve teşhis sonucu doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir. Hashimotonun tedavi süreci çok önemlidir, tedavi yöntemleri mutlaka uzman doktor tarafından uygulanır. Hashimoto tiroiditi belirtileri başladığı anda hastanın vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekir. Doktorun istediği testler sonucunda hastalığın evresine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Hashimoto hastalığı tedavilerinde genel olarak ilaç tedavisi ve hormon tedavisi uygulanır. Bu tedaviyle birlikte hastanın şikayetleri azalır ve tiroid bezinde büyüme var ise bunlar engellenmiş olur. Hashimoto hastalarının genel olarak tiroid hormon fazlalığı veya hormon eksikliği şikayeti olur. Bu vakalar klinik olarak bilinir. Hastalığın belirtileri farklı zamanlarda ve şekillerde ortaya çıkabilir, bu yüzden genel sağlık taramaları çerçevesinde düzenli olarak tiroid hormonuna baktırmak yararlı olabilir. Doktor muayenesi ve yapılan testler sonucunda tiroid yetmezliği başlamış ise TSH hormonu normal sınırlarına gelene kadar 6 ile 8 hafta süre boyunca doz ayarlaması yapılır. Doz ayarlaması sonrasında tiroid hormonu olması gereken seviyeye ulaştığında da bir süre doz ayarlamasına devam edilir. 4 ile 6 ay boyunca doktor kontrolü sürecektir. Çünkü hastanın kilo alımı, beslenme şekli ve hastalığın aktif durumuna bağlı olarak doz değişimi gerekebilir. Özellikle anne adaylarının tedavi sürecinde, bebeklerin de zarar görmemesi için bu kontrol maksimum ayda bir kere olacak şekilde yapılmalıdır.

Eğer hastada herhangi bir negatif durum yoksa ve her şey normal seyrediyorsa genel kontroller bir sene aralıklarla yapılabilir.