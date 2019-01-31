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Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişi, husumetli olduğu şahsı halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı.

Bursa’da bir kişi, husumetli olduğu şahsı halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Osmangazi’ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Ali Z, husumetli olduğu 45 yaşındaki Yılmaz B.’yi halı sahada antrenman yapan küçük çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Tabancadan çıkan mermilerden üçü Yılmaz B.’nin bacağına isabet etti. Şüpheli Ali Z. ise olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 ve polisi aradı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz B’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri firari şüpheliyi arıyor.

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde vurdu
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